Omar Cook ha sido una de las buenas noticias de las últimas fechas en el Casademont Zaragoza. El base ha podido estrenarse al fin con el equipo aragonés tras superar su lesión de rodilla y lo ha hecho, además, dejando muy buenas sensaciones. Él también las tiene, o al menos así lo explica en rueda de prensa. «Me siento mejor cada semana. Creo que, como equipo, tras las victorias de Andorra y Baskonia, hemos encajado las piezas que nos permiten jugar y competir mejor. Perdimos a dos jugadores, lo que nos retrasó un poco. Personalmente me siento mejor y más fuerte cada semana», asegura.

Son días extraños para la competición, con positivos y partidos aplazados cada día. «Ha sido extraño, tienes que hacer ajustes todos los días. El virus es impredecible y no podemos planear nada, no sabemos quién va a jugar, ni si vamos a poder jugar o no. Tenemos que intentar estas preparados cada día y hacer los ajustes», explica el jugador. En ese sentido, el Casademont está pendiente de poder recuperar a Santi Yusta y Deon Thompson, aunque eso no cambia el plan de partido.

«Vamos ahí a ganar el partido. No sabemos quiénes estaremos, con suerte Santi (Yusta) y Deon (Thompson) puedan estar en el partido pero no lo sabemos porque no sabemos lo que va a pasar cada día. Da igual el rival, vamos a dar lo mejor de nosotros y a competir», asegura. Enfrente estará este domingo el Real Madrid. «Son el mejor equipo de Europa, juegan bien y tienen un roster largo pero esto es baloncesto, es deporte. Manresa ha ganado en Barcelona y la ACB es una Liga muy competitiva. Hay equipos como Bilbao que empezaron en puestos bajos y ahora han ganado 4 o 5 partidos seguidos. Son altibajos, todos los equipos son buenos y tienen sus momentos buenos y malos y si juegas de la manera adecuada, siempre tienes la oportunidad de ganar», dice convencido.

Después el equipo tendrá otro parón de diez días. «Creo que estos diez días van a ser buenos para entrenar pero también creo que necesitamos jugar. Va a ser difícil no jugar durante diez días pero con suerte, con el equipo entero, se recuperará», finaliza.