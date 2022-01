¿En qué punto se encuentra el Casademont?

Estamos con el fastidio de estos dos últimos partidos, que ha sido grande, con la reconfiguración de la situación debido a los covids y las lesiones puntuales de Waczynski y de San Miguel, pero con la sensación de que estamos en buena dinámica, de que habíamos acertado en el camino que debemos tener. Tenemos que ser más consistentes mentalmente para hacer frente a las adversidades que hemos tenido pero la línea es la adecuada.

¿Cómo explica tanta diferencia entre los partidos de Andorra y Baskonia y los de Unicaja y Real Madrid?

Hay dos factores muy importantes: roles y suma de calidades. En cuanto al primero, pierdes dos jugadores titulares para Unicaja y afrontas el partido cambiando los roles, las rotaciones, las energías. Y sumando percances porque Rodrigo no estaba en plenitud de condiciones y Adam no había entrenado mucho y además se lesionó. Eso nos llevó a no tener una respuesta mental adecuada. Y nos lo reprochamos. En Madrid la salida del partido no fue nada adecuada. No sabíamos cómo entender eso que nos estaba pasando, que no tenía nada que ver con lo que habíamos trabajado y nos afectó muchísimo. Hubo también un poco de inexperiencia con los jugadores post covid, porque realmente no estaban en el tono adecuado para ayudarnos. Y los otros, que sí que tenían que estar, no encontraron la responsabilidad como la tenían que asumir.

¿El covid afecta más allá de la baja de los positivos?

Durante la temporada no habíamos tenido casos y de repente tenemos tres. Y eso crea dudas en el equipo no solo por las bajas en sí sino porque otros jugadores tienen miedo y lo gestionan de la mejor forma posible. Jugadores que acaban de llegar o han vuelto de lesión tienen miedo de perderse partidos. Cambias la dinámica porque has conseguido un tono competitivo gracias a un trabajo más intenso, con más competencia entre los jugadores, y de repente esa competencia desaparece porque pierdes jugadores. Y en eso también se nota. Creo que también hemos pagado muchísimo el cambio de fechas de partidos. Todo esto ha desanimado al grupo más de lo que nosotros creíamos que debería y probablemente no lo hemos gestionado bien porque no éramos conscientes. Después de estos dos batacazos sí nos hemos dado cuenta y ahora estamos haciendo las cosas para dar una mejor respuesta. Está claro que tenemos que aprender a jugar con estas adversidades.

