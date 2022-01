No hay quien las pare. Han conseguido meterse en la Copa de la Reina y quieren más, mucho más. Lo demostraron en la pista del Spar Gran Canaria con un triunfo de oficio, trabajado, sudado, frente a un rival necesitado de victorias que lo intentó hasta el último segundo. El Casademont Zaragoza se llevó su quinta victoria consecutiva (72-74) tras haber dominado buena parte del duelo y en un final apretadísimo. Calhoun con 20 puntos y Hempe con 18 y 19 de valoración fueron las más destacadas del equipo zaragozano.

El equipo de Carlos Cantero salió a por todas desde el principio y obligó al banquillo local (sin el técnico José Carlos Ramos por indisposición de última hora) a pedir tiempo muerto con 7-9 en el marcador. Las aragonesas dominaron el primer cuarto pero el Gran Canaria no iba a dejarse tumbar tan fácilmente, necesitaban la victoria para huir de la zona baja de la tabla, y lograron reequilibrar fuerzas al término de los diez primeros minutos (16-22).

El Casademont tuvo que emplearse en defensa en el segundo cuarto y consiguió frenar el ataque local por momentos pero los triples de Caldwell y la falta de anotación aragonesa permitieron que el duelo llegara al descanso con todo por decidir (31-32).

Esa igualdad espoleó al conjunto local que, al regreso de los vestuarios, logró ponerse por delante en el marcador y exigió la mejor versión del Casademont. Sobre todo en defensa tuvo que emplearse más a fondo el equipo zaragozano, mientras que en ataque tuvo que buscar sus mejores armas para sortear la zona 2-3 con la que el Gran Canaria quiso poner en dificultades a uno de los equipos más en forma de la Liga Femenina Endesa. Delaere y Sangaré propiciaron el estirón visitante para cerrar el tercer cuarto con ventaja (48-54).

El partido no estaba decidido, ni mucho menos. Bien lo supo interpretar el Casademont, anotando, defendiendo y llevando la ventaja de nuevo a los diez y manteniéndola así hasta que faltaban cinco minutos para el final. Pero las locales no habían dicho su última palabra y le iban a poner las cosas muy complicadas al Casademont. Millán lo igualó a 68 con un triple y dejó toda la emoción para los instantes finales. Un triple de Vega Gimeno, un tiro libre de Calhoun y el Casademont llegó con 72-74 a 3,2 segundos del final. Las locales no lograron culminar su acción en tan poco tiempo y el triunfo voló a Zaragoza.