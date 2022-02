Con los pies en la tierra y sabiendo que faltan muchas cosas por mejorar. Así se ha mostrado Rodrigo San Miguel en su comparecencia ante los medios previa al encuentro del sábado en el que el equipo aragonés recibe a Unicaja. Tras la última derrota en Fuenlabrada, se ha vuelto a generar un clima de incertidumbre acerca del rendimiento del Casademont. "No somos capaces de consolidar lo bueno que hacemos lo días anteriores y lograr una buena dinámica. Entrenamos bien pero no somos capaces de llevar a los partidos lo que practicamos y se te queda cara de tonto, por lo menos a mí", analizó el base. "Parece que vuelves a la casilla de inicio, pero no es así. Estamos mejor que hace un mes y el equipo trabaja bien, estamos todos y creo que vamos a ir hacia arriba", añadió.

No obstante, San Miguel es cauto y no quiere marcarse objetivos a largo plazo: "Miramos al siguiente partido, pensar en playoff ahora mismo es disparatado. Es verdad que no están lejos y que si enganchas dos o tres victorias te acercas pero hasta ahora no hemos tenido la solidez ni la continuidad. Estamos en una situación intermedia y cuando consigamos eso podremos mirar hacia algún sitio. Hay que seguir".

El aragonés reconoce que existe cierto ánimo de revancha tras la derrota en la primera vuelta frente a los malagueños por 40 puntos. "Me dolió mucho perder de la forma que perdimos contra un equipo que, con todo el respeto, no está para tirar cohetes. Eso no puede volver a pasar, estamos en nuestra casa y necesitamos la victoria", aseguró. Para ello el base señaló el comienzo de los partidos como un factor clave y que se le está atragantando últimamente al Casademont. "Está hablado y sabemos que está ocurriendo. Por muy bien que lo hagas en los siguientes cuartos llevas una mochila muy grande. Tenemos ese asterisco y sabemos que lo tenemos que cambiar, pero no vale de nada decirlo y no hacerlo. Necesitamos más intensidad y concentración desde el segundo uno", valoró.

Acerca de su estado físico, Rodrigo parece haber dejado atrás los problemas que ha padecido en las últimas semanas: "Tuve un microrrotura en el sóleo que me hizo perderme algún partido y después he arrastrado molestias pero ahora estoy afortunadamente estoy recuperado y a tope para lo que queda de temporada". San Miguel también habló de la rotación en el puesto de base. "Ahora jugamos Omar (Cook) y yo, y Jordan (Bone) juega más de escolta. Me siento cómodo jugando con Jordan en pista porque él es un base diferente, tiene muchos puntos en sus manos. Nosotros somos más manejadores, más generadores y creo que nos podemos adaptar bien", explicó. El aragonés dijo sentirse a gusto con su rol en el equipo: "Estoy contento, y al servicio de Jaume. No tengo ningún problema. Siempre queriendo aportar mas y jugar más para ayudar porque somos competitivos".

Por último, San Miguel recordó los 20 años de la fundación del Basket Zaragoza en 2002, que el vivió desde dentro: "Fue un boom impresionante. Echando la vista atrás lo que vivimos fue increíble, llevábamos mucho tiempo sin baloncesto en Zaragoza y la gente tenía muchas ganas. Ver como se llenaba el Príncipe Felipe partido tras partido estando en LEB fue espectacular. Es bonito recordarlo. Costó mucho volver a la ACB pero ahora el club está mucho más consolidado y espero que tenga un gran recorrido por delante".