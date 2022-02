Borrón y cuenta. Jaume Ponsarnau habló en rueda de prensa en la previa del choque ante Unicaja reconociendo los errores que ha cometido el Casademont pero aspirando encontrar una estabilidad dentro de la irregular dinámica de los aragoneses. "La verdad es que la fastidiamos en Fuenlabrada. Perdimos la confianza y hicimos las cosas mal. Tenemos ganas de demostrar que somos un equipo que a las duras y a las maduras", analizó el técnico. "Queremos ser un equipo con espíritu. Todos los jugadores deben ser protagonistas", añadió.

"Tenemos un problema de consistencia. Nos falta solidez", señaló el catalán, a pesar de que considera que el equipo por momentos transmite sensaciones positivas: "Hay que mejorar la adaptación y en eso tengo yo toda la responsabilidad". El primer paso es cerrar la sangría que se han convertido los primeros cuartos de los encuentros. "Primero debemos identificar que los otros equipos salen a por nosotros, nosotros también tenemos que salir a por ellos. Hemos estado trabajando en la entrada y ajustando cosas, pero no hay una explicación muy clara. Necesitamos que empiecen el partido cinco jugadores responsables de lo que hay en cada momento", explicó.

Al ser preguntado por la disminución de protagonismo de Mobley en los últimos choques y la entrada de Jordan Bone como escolta. Ponsarnau habló claro. "Matt (Mobley) ha entrado en una crisis de confianza a nivel de acierto. Está metiendo pocos tiros y fallando. Con inspiración es brutal y en defensa está mejorando mucho. Su actitud es muy buena. Sumado a ello queremos tener mucho control de juego con Cook y San Miguel y tener a Bone, que está siendo nuestro máximo anotar últimamente, hace que dependamos menos de Mobley, analizó el entrenador, que señaló que no es una situación inamovible: "Ha sido una propuesta y nos adaptaremos para encontrar lo máximo de todo el mundo.

Maña llega Unicaja, partido en el que toda la plantilla está a disposición del técnico salvo Okoye y en el que se quiere lavar la mala imagen del partido de ida donde el Casademont perdió por 40 puntos en tierras andaluzas. "Yo espero que nos afecte positivamente. Al final reacciones a días tan malos, nunca he perdido de 40, ese día perdí. Tenemos que entender que la respuesta no es individual, sino de equipo", valoró Ponsarnau, que tuvo palabras de elogió para el rival: "Es un equipo con mucho talento y desborde. Muchos jugadores con capacidad de sacar ventaja, tienen buenos tiradores y anotadores. Han tenido problemas pero no vamos a dejar de respetar a este equipazo".

Po último Ponsarnau quiso mandar un mensaje a la afición del equipo. "Hay días que hemos hecho las cosas muy bien y otros muy mal. Estamos trabajando en ello para encontrar nuestro mejor nivel pero necesitamos el apoyo de la Marea Roja para ser más competitivos", finalizó.