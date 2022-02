Adam Waczynski está contento y centrado en el Casademont Zaragoza. El polaco es uno de los jugadores más en forma del equipo y más queridos por la afición en una temporada tan irregular. Llegó como temporero pero pronto se hizo imprescindible y acabará la temporada en Zaragoza. En junio concluye su vinculación con el club. "No hemos hablado aún de mi renovación pero seguro que lo hacemos. Tengo contrato hasta final de temporada y quiero darlo todo en la cancha para que todo el mundo esté contento. Al final de la temporada ya hablaremos de las posibilidades, yo estoy abierto a todo", ha dicho en rueda de prensa.

También entiende Waczynski que no es el mejor momento para tratar esos temas. "Ahora ha habido un cambio en el club que no depende de nosotros y seguro que hay cosas más importantes que tratar", explica, agradeciendo a Pep Cargol su trabajo y haberlo traído a Zaragoza. "Es una decisión del club que ha tomado por el bien del club, como se hacen siempre estas cosas. Quiero agradecer el trabajo de Pep todos los años que ha estado en Zaragoza, él me trajo y estoy muy contento aquí. Nosotros seguimos trabajando como hasta ahora", ha indicado.

El alero polaco también ha explicado que el Casademont está trabajando para mejorar su irregularidad en la pista y para afrontar un partido complicado en el Nou Congost frente al Manresa (sábado, 18.00 horas). "Nosotros siempre intentamos jugar bien pero a veces las cosas no salen bien. Lo estamos trabajando en los entrenamientos, haciendo cinco contra cinco, cambiando los equipos. Contra el Manresa es importante no bajar la cabeza porque seguro que nos van a meter puntos. Además tienen una defensa diferente en la Liga así que tendremos que tener cuidado y no perder balones", advierte.

Y es que a Waczynski le preocupa la velocidad de su rival. "Son buenísimos al contraataque, corren muy rápido tanto si hay canasta como si no. En el primer partido hicimos un buen trabajo pero no son el equipo de entonces, han fichado jugadores conocidos como Vaulet y tienen otros de gran talento como Francisco o Moneke", ha señalado.

En su octava temporada en ACB, Waczynski se siente en su mejor momento. "Tengo experiencia, no soy joven y creo que estoy en buena forma", indica. Está contento con su rol y su aportación, siendo determinante desde el banquillo. "Estoy disfrutando cada momento, si salgo de inicio o desde el banquillo no me importa, siempre estoy preparado", afirma. Y lo disfruta con la afición, que le ovaciona en cada partido. "Es algo especial, para mí el baloncesto es más que un deporte, espero que se note en la pista. Siempre quiero vivirlo con la gente porque jugamos para ellos, ellos pagan para vernos. Cada aficionado lo merece y no voy a cambiar, voy a seguir disfrutando", concluye.