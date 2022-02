Contento con el compromiso del equipo pero no con el juego. Jaume Ponsarnau reconoció que a sus jugadores les cuesta un mundo afrontar los partidos complicados. «Hemos empezado superados por su defensa y nuestra defensa quería defender bien pero tenía un problema que eran las segundas opciones. La estadística ponía 6 en el primer cuarto pero eran más, con balones de nadie y todo eso. Eso les ha dado la oportunidad de tomar la iniciativa. Hemos dado un empujón con las rotaciones al final del primer cuarto que nos ha permitido igualar el partido pero ellos han hecho un inicio de segundo cuarto enorme», señaló el técnico.

Ponsarnau admitió la superioridad local. «Hemos estado desconcentrados con lo que no hacíamos bien en ataque y, entonces, defendiendo muy mal, dándoles buenos tiros. Y ellos han estado acertados en ese momento. Ha sido un querer y no poder. Superado un poco el lastre del rebote, con su intensidad en todo campo no hemos estado tan clarividentes y hemos perdido muchos balones. Muchos jugadores que no han sabido jugar contra este nivel y por eso la victoria del Manresa, que ha sido superior en todo», resumió.

Sin embargo, el técnico no reprochó el esfuerzo de los suyos. «De jugar esos momentos que ellos juegan y son muy buenos y son un equipo especial que te hagan una canasta después de hacer canasta, que te jueguen ese primer momento defensivo hacer un súper esfuerzo y ellos luego te atacan muy bien. Hoy, a diferencia de partidos que hemos sido mediocres, del esfuerzo y del compromiso físico no tengo nada que decir, sí del compromiso mental», aseguró el técnico.

Ponsarnau volvió a hacer autocrítica pero reconoció que tiene mucho trabajo por delante para evitar que al Casademont vuelva a sucederle lo mismo una y otra vez. «Está claro que hay muchas dificultades y no he dado con la tecla para ser consistentes. Creo que hemos encontrado la manera de jugar bien, lo que pasa es que los días que son difíciles no encontramos la manera de jugar bien, de competir. Hay que encontrar la manera para ser competitivos también estos días. Hemos jugado bien y muy mal en los últimos partidos y hay que dar con la tecla de la consistencia», indicó. H