La historia se repite en cada salida del Casademont Zaragoza. El equipo aragonés se está mostrando incapaz no ya de ganar sino siquiera de competir cada vez que sale de Aragón. Le ha sucedido en cada uno de los partidos que ha disputado fuera de casa desde que ganó en Andorra a mitad de diciembre. Desde entonces solo ha sumado derrotas claras, contundentes y, lo que es peor, demasiado tempranas. Los partidos terminaron demasiado pronto. Así fue en Málaga, Madrid, Fuenlabrada y, el pasado sábado, en Manresa.

Es algo difícil de explicar y de entender, que el mismo equipo que en casa es capaz de sacar sus partidos adelante se deshaga con tanta facilidad cuando no está en el Príncipe Felipe. Tampoco Jaume Ponsarnau es capaz de esclarecer y, por tanto, solucionar lo que le ocurre al equipo. El técnico alude siempre a la «mentalidad» de sus jugadores, también el último día en Manresa. «Ha habido muchos jugadores que no han sabido jugar contra este nivel y por eso la victoria de un Baxi Manresa que ha sido superior en todo. A diferencia de otros partidos, del compromiso físico no tengo nada que decir, sí del compromiso mental», dijo.

Es un problema serio el que tiene el Casademont Zaragoza, que se desploma de manera colectiva cuando sale de casa. Su fragilidad como grupo es manifiesta y queda en evidencia cada vez que se encuentra con un rival más físico, más agresivo, más intenso. Cosa que suele ocurrirle a menudo, por algo la Liga Endesa está considerada la más fuerte de Europa. Y cuando eso sucede, el Casademont no encuentra respuestas. Ha dicho muchas veces Jaume Ponsarnau que no cuenta con una plantilla física y sufre contra rivales que sí la tienen, pero la diferencia que se ve en la pista es excesiva.

Lo peor es que se repite una y otra vez sin que nadie ponga remedio, sin que lleguen soluciones desde el banquillo por más que el técnico cambie y cambie quintetos, pero tampoco sin que los jugadores ofrezcan otra respuesta pese a llevarse una derrota abultada detrás de otra. Ha sucedido en sus cuatro últimas salidas. En Málaga, en el primer partido del año, se llevó un severo correctivo (112-72) en un duelo en el que mantuvo la igualdad en el primer cuarto (19-20) y casi hasta el descanso, pero un par de minutos fatídicos antes del intermedio ampliaron la desventaja a diez puntos (48-38) y el equipo se descompuso en la segunda parte, en la que encajó 64 puntos hasta esos 112 finales. El Casademont solo estuvo por delante 7.39 minutos, mientras que en 28.20 fue por detrás en el marcador.

La visita al Real Madrid fue aún peor. Aunque el equipo blanco es el peor rival para el Casademont Zaragoza, al que solo ha ganado en dos ocasiones en sus doce temporadas en la ACB, en esta ocasión no hubo ni partido. El conjunto de Pablo Laso consiguió un parcial de 28-3 en los primeros nueve minutos de encuentro que finiquitó el asunto casi antes de empezar. El Casademont no estuvo ni un segundo por delante en el marcador y llegó a perder por 30 puntos. Al final fue un 94-69.

La siguiente salida fue a Fuenlabrada y, como había sucedido en el encuentro del Príncipe Felipe, el Casademont no tuvo opciones de triunfo. Esta vez se quedó sin puntos, anotando 11, 12, 20 y 12 por cuartos para un total de 55. Una vez más el equipo aragonés no estuvo ni un segundo por delante en el marcador, siempre a remolque, y llegó a perder por 23 puntos. Al final fueron 22, 77-55. En esta ocasión la gravedad era aún mayor porque se trataba de un rival directo con el que el equipo aragonés ya tiene perdido el averaje.

Su último viaje fue a Manresa y el resultado no fue muy diferente. En esta ocasión el conjunto de Ponsarnau aguantó el primer cuarto (17-15) gracias al escaso acierto de su rival, pero al descanso ya no había partido (40-25). El Casademont solo estuvo por delante 14 segundos por los 38.46 minutos que vivió viendo a su rival de lejos en el marcador. Llegó a perder por 28 puntos sin ninguna opción de volver al partido (94-73). Un problema serio el de este Casademont.