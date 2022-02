PREGUNTA: ¿Qué balance hace de su etapa en Zaragoza?

RESPUESTA: Estoy muy contento y agradecido con el equipo. Me han ofrecido mi sueño, que era debutar en la ACB y quizá yo no lo he sabido aprovechar al máximo. Pero estoy muy orgulloso por haber pertenecido a un club tan grande.

P: ¿La decisión de su salida fue suya o del club?

R: Fue mía. Me llegó la oferta del Granada y consideré que era una gran oportunidad para mí. Se lo comuniqué al equipo y se portaron muy bien conmigo, dándome todas las facilidades para rescindir el contrato. Ha sido muy cordial todo.

P: ¿Qué espera de su nueva etapa?

R: Volver a ser importante en un equipo. Espero que sea dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. Ya he cumplido mi sueño de debutar y en un futuro espero tener estabilidad y continuidad en ACB.

P: ¿Cree que ha merecido más minutos en la cancha y que Ponsarnau ha sido injusto con usted?

R: Su situación es muy difícil. Claro que todos los jugadores queremos jugar más, pero su labor es complicada. No tengo nada que reprocharle. Quizá yo podía haber hecho más. Los resultados del equipo tampoco me han ayudado ya que siempre es más fácil que el entrenador amplíe la rotación cuando las cosas van mejor. Entiendo las críticas de la afición por la grandeza del Casademont, pero Jaume está realizando un gran trabajo.

"No tengo nada que reprochar al técnico. Quizá yo podría haber dado un poco más"

P: ¿No le queda una espinita clavada por su poco protagonismo?

R: Yo cuando llegué a Zaragoza sabía cuál era mi rol, ser el quinto interior y ya sabes que te va a tocar ganarte cada minuto. Por supuesto que soy competitivo, pero de verdad que estaba muy contento y a gusto en la ciudad y en el equipo. No he buscado mi salida en ningún momento, simplemente me llegó una oferta que no podía rechazar.

P: ¿Cómo se ha vivido desde dentro todos los cambios en el equipo y la inestabilidad en una temporada tan accidentada?

R: Es que éramos un equipo completamente nuevo, con jugadores llegados de muchos países y baloncestos diferentes. No ha sido nada fácil y además no hemos tenido suerte con las lesiones. Pero Jaume lo hace bien y creo que hemos sido los jugadores los que nos ha costado entender su filosofía, que creo que es muy buena.

P: ¿Entonces considera que el equipo va a mejorar?

R: Estoy convencido. El ambiente en el vestuario es muy bueno. Se deben pulir ciertos detalles pero hay potencial y creo que irán hacia arriba y acabarán la temporada con grandes sensaciones.

"El ambiente en el vestuario es muy bueno y pienso que puliendo algún detalle el equipo va a ir hacia arriba"

P: ¿Qué le ha parecido la afición del Casademont y el ambiente que se genera en el pabellón?

R: Es una afición que va muy acorde con mi carácter de lucha y garra. Quieren que te dejes la piel todo el tiempo que estés en cancha independientemente de tu talento. Me he sentido apoyado y querido. Jugar en el Príncipe Felipe lleno ha sido una experiencia increíble y que no voy a olvidar nunca.

P: Por sus palabras parece que no le importaría vivir una segunda etapa en Zaragoza...

R: Desde luego. Me llevo un gran recuerdo y no me importaría para nada que, en otras circunstancias, se volvieran a cruzar nuestros caminos.