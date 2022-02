El Casademont Zaragoza femenino sigue preparando el encuentro del domingo ante el Lointek Gernika (18.30 horas), un duelo en el que volverá a ser protagonista el aspecto físico de las aragonesas, a las que las lesiones y las molestias están lastrando las últimas semanas. «Vamos mejorando los anteriores entrenamientos, pero despacito, lentos en ese aspecto. Nos cuesta recuperar el nivel y enlazar entrenamientos de buena intensidad. No estamos todavía al cien por cien pero sí que vamos mejorando», analizó Carlos Cantero, que confirmó la vuelta de María Bettencourt tras superar su lesión en la mano.

Con respecto al Gernika, el técnico señaló la dificultad de la cancha donde van a jugar a pesar de la mala racha de las vascas. «Es un campo complicado, pequeño, y una pista en la que cuesta jugar. Espero un rival duro, no están perdiendo de muchos puntos y las derrotas les están pillando fuera de casa», valoró Cantero, que finalizó mandando un mensaje a sus jugadoras: «Tenemos marcados este encuentro y el de Estudiantes. No nos sentimos con la presión de ganar sí o sí, pero sabemos de la importancia de vencer. Si perdemos no vamos a un pozo, así que tenemos que salir a disfrutar».