¿Le sorprendió la llamada del Casademont?

Para esto nunca sabes cuándo es el momento. Te llaman y ya está. Te sorprende en el sentido de que es una llamada que no esperas, evidentemente, pero por suerte o por desgracia no es la primera vez que ocurre y sabiendo cómo funciona esto sabes que de un día para otro el teléfono suena y tienes que estar preparado.

¿Le convencieron rápido?

Fue todo más rápido de lo que esperaba. Es verdad que a Reynaldo lo conocía de años atrás, al club también, y, sobre todo, tenía mucha información previa de gente que ha trabajado en el club. Había muchas cosas en las que no hacía falta pensar mucho. Es una ciudad de baloncesto, es un club muy bien organizado, con una afición considerable y exigente. Esas cosas eran bastante sencillas. Lo importante era hablar de lo que esperaba de mí el club, el trabajo que había que desarrollar y esa conversación con Reynaldo fue bastante directa, clara en todo y aquí estamos.

¿Qué se ha encontrado?

A nivel de club tengo la suerte de conocer a gente que ha estado aquí y lo que esperaba es lo que he encontrado. Gente, además, con muchas ganas de trabajar, de incorporarte rápidamente a la familia del club y en ese sentido han sido todo facilidades. Sí reconozco que desde el primer momento mi obsesión, sabiendo que esa parte del club a corto plazo no había mucho que hacer, ha sido el equipo. Hablar con los jugadores, con el entrenador, ver el trabajo que se está haciendo, cómo se está haciendo, el tema de la cantera también, que es importante para el club y para mí. La parte buena es que no he tenido que gastar tiempo en cosas que en otros clubs sí son necesarias. Están siendo días frenéticos, con mucho trabajo, hablar con mucha gente pero contento porque creo que podemos hacer un buen trabajo.

"Los próximos dos o tres partidos, no sé poner un número, nos van a situar . Si somos capaces de sumar victorias pelearemos por cosas buenas. Si no, nos tocará arremangarnos, bajar al barro y pelear igualmente"

¿Qué análisis hace del equipo?

El mensaje que ya lancé en la rueda de prensa. Más allá de hablar de jugadores o entrenadores, el gran reto es que el equipo encuentre una solidez y una cara clara. No puede ser que haya partidos en los que el equipo dé tan buen nivel y otros en los que tire el partido tan rápido. Por la razón que sea, ahí podemos hablar si es tema anímico, físico, técnico, da igual. La realidad es que el equipo, habiendo hecho buenos partidos, luego ha habido otros cuya imagen le ha lastrado mucho. Estas semanas lo que he intentado transmitir es que esos partidos lastran demasiado el trabajo que se está haciendo. El objetivo número uno del equipo debe ser tener una estabilidad, una solidez que le permita ganar partidos y, sobre todo, en los momentos complicados tener más habilidades para agarrarte al partido, ensuciarlo en el buen sentido de la palabra. Competir, en definitiva.

¿Se puede cambiar eso sin cambiar ninguna pieza?

Creo que, de inicio, sí. Porque son cosas que dependen de ellos. Tenemos una mezcla buena de jugadores más veteranos que a lo mejor físicamente no tienen la frescura que puede tener un joven pero tenemos chicos jóvenes que pueden compensar eso. A nivel de plantilla tenemos una mezcla que nos tiene que dar para, como mínimo, ser sólidos y competitivos. A partir de ahí sí es verdad que se puede hacer un análisis más individual, este jugador puede mejorar, podemos mejorar sustituyendo a algún jugador… Pero ahora mismo, con un día y medio como quien dice que llevo aquí, le veo más sentido a hacer un trabajo de ver qué es lo que hay, trabajar con los técnicos y el equipo. Estos días eran una buena época para consolidar ciertas cosas y a partir de aquí, de cara a todos, que no haya ninguna excusa, que no podamos decir que no hemos tenido tiempo ni margen para que todos trabajen y alcancemos el nivel que queremos.

¿Falta o sobra algo en la plantilla?

No opino más allá de que, muchas veces, no sé si la plantilla es la que se quería hacer o la que se ha podido hacer. No sería justo de cara a Pep (Cargol) ni a nadie decir yo hubiera traído esto o hecho lo otro, porque tampoco sé qué margen han tenido para construirla o si era la que querían hacer. Lo que está claro es que es la que tenemos y de eso somos conscientes todos. Con el material que hay es con lo que tenemos que trabajar. Cuando el presidente me llama soy consciente de que la plantilla no la he hecho yo pero es mi plantilla igualmente. Más allá de que me pueda gustar un perfil de jugador más o menos o de que yo idealmente le diera otro enfoque a ciertas cosas, la plantilla que tengo es con la que tenemos que ir a muerte. Más allá de que si se da alguna circunstancia y la podemos mejorar, que nos lo planteemos.

¿Le gusta cómo trabaja el cuerpo técnico y el equipo?

Sí, creo que el equipo está trabajando bien. Además estos 15 días se han aprovechado bien, la lástima es tener tres jugadores con las selecciones. El equipo ha trabajado bien mañana y tarde, con el trabajo bien organizado, hemos tenido la oportunidad incluso de jugar algún amistoso que al equipo le ha venido bien. Esta parte está muy bien y ahora tenemos que ver que realmente ha servido. Los partidos al final son lo que te pone en tu sitio. El trabajo ha sido bueno pero ahora tenemos que mostrarlo en los partidos que es lo importante.

"Hay que ver qué resultados tenemos, cómo compite el equipo y, en función de eso, si hay que tomar decisiones respecto a todo, no solo sobre el entrenador, habrá que verlo. Pero no me gusta anticipar cosas que no sé si van a ocurrir"

¿Qué importancia tienen los dos próximos partidos en casa ante Gran Canaria y Tenerife?

Mucha, evidentemente. Lo bueno es que depende de nosotros, claramente. El hecho de jugar en casa tiene que ser un aliciente y una ayuda y debemos enfocarlo de esa manera. Además el equipo aquí ha dado un buen nivel. A partir de ahí los próximos dos o tres partidos, no sé poner un número, nos van a situar . Si somos capaces de sumar victorias pelearemos por cosas buenas. Si no, nos tocará arremangarnos, bajar al barro y pelear igualmente. Pero la mentalidad debe ser, insisto, que está en nuestras manos y depende de nosotros.

¿Ese es el margen que se da para ver si hace falta algún cambio?

Honestamente no tengo un cálculo, no sé si son dos, tres, cinco o si es uno. Lo que sí creo es que hemos tenido un tiempo para trabajar, todos, además en un ambiente con tranquilidad, sin percances, y ahora es momento de la competición. Y en la competición, en mi experiencia, muchas veces el momento no lo decides tú tampoco. Si el equipo da un buen nivel y gana los partidos, incluso te puedes plantear por qué no mejorar. Mi filosofía no va solo en función de los resultados. Si se puede mejorar algo, hay que intentarlo. Siempre.

¿Hay algún margen para Jaume Ponsarnau?

El margen que te da el deporte. No estoy inventando nada. Al final los entrenadores, los directores deportivos y los jugadores dependemos de los resultados. Por desgracia es así. Creo que Jaume es consciente de que queremos que el equipo sea mucho más sólido. Con esa solidez nos llegarán los resultados, estoy convencido, y a partir de ahí lo que he comentado. Hay que ver qué resultados tenemos, cómo compite el equipo y, en función de eso, si hay que tomar decisiones respecto a todo, no solo sobre el entrenador, habrá que verlo. Pero no me gusta anticipar cosas que no sé si van a ocurrir.

La situación en Ucrania está poniendo más jugadores en el mercado. ¿Les da más opciones para fichar?

Sí y no. Hay que distinguir varias situaciones. Hay jugadores a los que sus clubs sí están liberando de sus contratos, que habría que ver si nos encajan o no, pero estamos atentos a eso, evidentemente. Luego hay otras situaciones de jugadores que están saliendo pero siguen con contrato en vigor y no va a haber opciones. Estamos atentos por si se da alguna situación que nos pueda ayudar pero al final es un seguimiento de mercado.

¿Le preocupa el descenso?

Me preocupa todo lo que esté en nuestras manos. Me preocupa que el equipo entrene bien, que no tengamos lesiones, todo lo que podamos controlar nosotros. Todo lo que podamos hacer nosotros, si lo hacemos bien, repercute positivamente. Lo que no suelo estar pendiente es de lo que hacen los demás equipos. Quiero pensar que lo que hagamos nosotros es lo que nos va a colocar en un sitio u en otro. A partir de ahí, partido a partido.

¿Cuál es su idea de futuro?

Honestamente, de cara a la temporada que viene no me he sentado con cosas concretas. Tengo que trabajaren las dos líneas, en lo inmediato que es lo importante y es donde está el 80% de mis energías, y respecto al futuro como creo que tenemos tiempo sí que estamos trabajando de cara a pensar dónde podemos mejorar. A nivel de plantilla, de manera de trabajar, de todo. Pero no está pasando más allá de pensar, de ver jugadores, que es un tema que es importante para el club tener un buen conocimiento del mercado, pero es más para estar preparados para lo que venga en verano. La prioridad es ahora, ver de qué manera podemos ayudar entre todos al equipo para que compita bien y a la vez empezar ese trabajo de prospección de cara a lo que venga en verano que es donde realmente tomaremos las decisiones importantes de cambiar jugadores y todo eso.

"En Valencia optamos por construir equipos de un nivel físico alto, peleones, aguerridos, porque pensamos que eso nos podía ayudar a reducir diferencias de calidad y competir. Aquí, por lo que hemos hablado, la línea tiene que ser parecida"

En Valencia decía que le gustaban los equipos aguerridos, luchadores. ¿Mantiene esa idea?

Cuando no tienes capacidad de comprar a los mejores jugadores, que son buenos técnica, física y mentalmente, tienes que utilizar otras armas. Dentro de eso sí creo que, al menos a este nivel, el nivel físico es importante, cada vez más, y condiciona mucho el tipo de juego que puedes hacer. Además sí soy de los que piensa que construir una mentalidad y una idea clara ayuda mucho a los equipos y, sobre todo, a los jugadores. Siempre digo que el jugador y el entrenador que vengan al club es importante que sepan lo que se espera de ellos. En este caso, en Valencia tenía una situación determinada y optamos por coger un camino por construir equipos de un nivel físico alto, peleones, aguerridos, porque pensamos que eso nos podía ayudar a reducir diferencias de calidad y competir. Aquí, por lo que hemos hablado, la línea tiene que ser parecida. Con otro presupuesto, con otras posibilidades, pero tiene que ser importante construir una mentalidad de todos unidos, todos a una, y ser competitivos. Creo que el club ya lo ha hecho anteriormente, así que se trata de recuperar esos valores.

"Adam se ha ganado la simpatía de la gente, trabaja bien, es un grandísimo profesional, un buen jugador, pero no me he sentado a pensar si podemos ofrecerle continuar o no"

¿En ese futuro le gustaría contar con Waczynski?

Honestamente, no me he sentado aún a pensar eso. Lo que puedo decir de Adam, y es evidente, es que se ha ganado la simpatía de la gente, trabaja bien, es un grandísimo profesional, un buen jugador, pero no me he sentado a pensar si podemos ofrecerle continuar o no.

"La continuidad de Ponsarnau depende de él. Entrenadores y jugadores dependen de su trabajo pero en un porcentaje muy grande dependen de los resultados, es así"

Ponsarnau tiene contrato. ¿De qué depende su continuidad?

Depende de él. Entrenadores y jugadores dependen de su trabajo pero en un porcentaje muy grande dependen de los resultados, es así. Nadie va a descubrir que Jaume es un buen entrenador, que tiene método de trabajo, tiene una idea clara del juego, una idea clara de cómo quiere que sus equipos compitan. Esa parte la tengo clara. La suerte o desgracia de este negocio es que los resultados te marcan. Con Jaume estoy tranquilo porque conozco su método, sé cómo trabaja y estoy conforme. Ahora lo que tenemos que conseguir es dar un pasito más en cuanto a resultados. No es que vaya a decidir su puesto, sino el mío y el de todo el club.

¿Es posible que el entrenador sea Porfirio Fisac?

Primero Porfi tiene contrato en Gran Canaria y Jaume tiene contrato aquí. Es decir, nosotros tenemos entrenador y Porfi tiene contrato en su equipo. Más allá de eso, lo que pase de aquí, no digo a tres meses o cuatro, a un mes, ni lo sé. Con lo cual no gasto energía en esas cosas. Sé que Porfi es una persona súper querida aquí en el club, que lo hizo muy bien, dejó un recuerdo grandísimo, pero tiene contrato y nosotros tenemos entrenador. Más allá de eso no hay nadie planteable ahí.

"Sé que Porfi es una persona súper querida aquí en el club, que lo hizo muy bien, dejó un recuerdo grandísimo, pero tiene contrato y nosotros tenemos entrenador. Más allá del salseo no hay nada"

Pero por lo que dice, no se puede descartar nada.

En deporte no se puede descartar absolutamente nada, ni con jugadores, ni con entrenadores, ni conmigo. Siempre digo lo mismo. Con ese tipo de preguntas cualquier respuesta que dé es mala. Porque como no sé lo que va a pasar a lo mejor digo una cosa y dentro de cuatro días estoy haciendo la contraria. Y no estoy mintiendo, es que simplemente hay que adaptarse a lo que viene.

Llama la atención que Fisac diga que va a volver.

Sí, es evidente que los entrenadores son personas y estoy convencido de que Porfi cuando dice eso es porque pasó un buen tiempo aquí, guarda un buen recuerdo y entiendo esas declaraciones dentro de ese contexto. Pero insisto, él tiene contrato y nosotros tenemos entrenador con contrato en vigor que queremos que siga trabajando con nosotros. Más allá del salseo de momento no hay más.