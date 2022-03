La vuelta a la competición del Casademont Zaragoza tras el parón por los compromisos internacionales está marcada por los rumores acerca de la continuidad de Jaume Ponsarnau en el banquillo del conjunto aragonés. Toni Muedra, el nuevo director deportivo, no se mostró demasiado tajante cuando fue preguntado sobre ella y la simplificó a los resultados que consiga el equipo. Además, las palabras de Porfirio Fisac dejándose querer han desatado la rumorología. Pero el técnico catalán se mostró tranquilo en la previa del encuentro ante Gran Canaria. "Por mí no os preocupéis, yo sé lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Sé cuál es mi trabajo y asumo la presión que tiene, como quiero que la asuma todo el mundo la suya", afirmó Ponsarnau. Decidí venir aquí a empezar un proyecto que en principio tenía que durar dos años. En eso estoy y ese es mi objetivo", añadió.

Preguntado por las declaraciones de Fisac, entrenador de los canarios, el entrenador de los aragoneses ironizó diciendo que le preguntaría "en qué banquillo prefería sentarse". En un tono más serio, Ponsarnau no quiso entrar en ninguna polémica: "Tenemos buena relación y nunca me ha hecho dudar su ética, y ahora tampoco. Cuando vuelves al sitio en el que has estado mucho tiempo siempre tienes sentimientos encontrados". El catalán también habló de su primera toma de contacto con Muedra. "Tiene una línea de trabajo con buena armonía. Ha marcado exigencias, como es obvio, pero ha empezado con una filosofía parecida a la mía. Cada uno sabemos nuestras responsabilidades, pero la cosa va bien", apuntó.

Ya en los estrictamente deportivo, Ponsarnau analizó el estado actual de sus jugadores tras el parón. "Tenemos la sensación de que estos días trabajamos bien. Podremos contar con ellos al cien por cien (salvo Okoye). Hemos aprovechado estos días. Espero que esto nos sirva para dar pasos adelante. Ahora tenemos un grado conocimiento del equipo más alto y sabemos qué hay que mejorar", dijo el técnico, que tuvo palabras de elogio para Gran Canaria: "Es un equipo con mucho talento, con una dimensión importante. La prueba es que hay miembros de ese equipo que para dar un paso adelante respecto a nosotros se han ido allí. Es una plantilla con muchos recursos, capacidad y mucha pólvora. Además tienen una capacidad física para actuar sobre tu juego.

Con el partido ante los isleños, el Casademont comienza la recta final del curso. "Estamos en un momento clave, tal y como está la competición y la clasificación. Es un momento transcendental, pero no solo este partido, sino todos hasta final de temporada van a ser transcendentales para aspirar a lo que podamos aspirar", sentenció. El domingo ante Gran Canaria, el primer reto. "Con el apoyo de nuestra gente puede ser un partido bonito, por la calidad del rival y por la mentalidad que vamos a tener", finalizó Ponsarnau.