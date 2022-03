A pesar de una brillante puesta en escena, el Casademont femenino no pudo contener las acometidas del Valencia Basket y cayó derrotado por 74-84 en un atractivo duelo que dejó grandes momentos de baloncesto. Vega Gimeno fue la protagonista de un primer cuarto inmaculado de las aragonesas que llegaron a ponerse diez arriba.

En el inicio del segundo tramo, debutó Winkowska, pero un parcial de 1-13 para las valencianas, que se pusieron por delante. Coincidió el estirón anotador levantino con que Casademont no encontraba productividad, y una estelar Ouviña colocó a su equipo con una renta de 7 puntos al descanso (40-47). Dos triples de Valencia Basket revirtieron la inercia del choque y las zaragozanas parecieron atascarse hasta que un triple de Delaere animó el asunto en busca de la escalada. Sin embargo, el líder de la competición se escapó hasta el 45-59. No funcionaba la cosa, el rebote era un problema y el líder llegó hasta los 20 puntos de ventaja. La rasmia apareció para abrazarse al sueño de la remontada. Se vaciaron las aragonesas en el desenlace, con Vega Gimeno de nuevo como la jugadora más acertada pero no hubo tiempo para más. La ‘marea roja’ se marchó un día más con la sensación de que su equipo lo dio todo en la pista ante el líder de la Liga Femenina Endesa con el 74-84 final.