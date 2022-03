No están siendo días fáciles para Jaume Ponsarnau, pero el técnico del Casademont Zaragoza mantiene la cama, al menos de puertas para fuera. El catalán no es capaz de dar con la tecla y el equipo cada vez mira con más preocupación la zona baja de la tabla. "Puede ser que tengamos que pelear por salvarnos. Debemos vencer más partidos porque los múltiples empates no nos favorecen", admitió el entrenador, que no negó el mal momento que atraviesan tras la derrota ante Gran Canaria: "Estamos tensos, porque queríamos ganar y no lo conseguimos. Pocos jugadores encontraron inspiración y su mejor juego y a alguno le salieron mal las cosas. Todo el mundo trabaja para hacer las cosas bien".

El sábado llega el Lenovo Tenerife, encuentro para el que Ponsarnau cuenta con todos los integrantes de su plantilla salvo Okoye. "Estamos en un buen momento físico. No hay percances y tenemos a la gente bien", declaró el técnico, que alabó al conjunto canario. "Juegan muy bien, uno de los que mejor de toda la Liga. Tienen grandes jugadores por dentro y su pareja de bases es muy buena, lo que les permite aumentar el nivel", analizó. Una derrota ante los tinerfeños podría ser la puntilla para el entrenador del Casademont. "Habéis hablado de esto ya varias veces. En mi carrera he vivido partidos especiales unas cuantas veces. Es la realidad que está entorno a min trabajo y responsabilidad. Lo llevo con naturalidad", apuntó Ponsarnau, que se mostró con fuerzas para sacar la situación adelante. "Siento que llego a los entrenamientos y los jugadores me escuchan". El catalán también habló de la situación de Matt Mobley. "Estamos consiguiendo muy poca producción ofensiva de él. Le está costando adaptarse a la competición y nosotros no estamos sabiendo generar situaciones para aprovechar su juego. Tiene que perder el miedo a fallar, pero su actitud es buena", resumió el técnico, que valoró positivamente el trabajo de Bone: "Lo fichamos para jugar indistintamente de base y escolta. Ahora juega más de dos porque tenemos dos bases puros y donde más le necesitamos es generando ventajas". Por último Ponsarnau reclamó el apoyo del público tras los pitos que se escucharon en el último encuentro. "El público es soberano y puede hacer lo que quiera, pero como más pueden ayudar en esta situación es apoyando. El equipo no ha conseguido ser todo lo competitivo que queríamos que fuese. A ver si durante el partido encontramos un punto de positivismo y ánimo. Los equipos que luchan para salvarse lo hacen para eso", finalizó.