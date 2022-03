Adam Waczynski lamentó la salida de Jaume Ponsarnau pero confía plenamente en la capacidad de la plantilla para salir de la situación en la que se encuentran. Para hacerlo solo hay que cambiar “pequeñas cosas” porque el equipo ha demostrado ser capaz de ganar a “equipos grandes” y hay “una buena plantilla”.

El jugador polaco empezó su análisis hablando del ya exentrenador Jaume Ponsarnau. “Nunca es bueno que echen al entrenador. Somos conscientes de que no hemos hecho las cosas bien, no solo el entrenador. Todos tenemos que dar un paso adelante para hacerlo mejor. Aprovecho para agradecer a Jaume que, junto con Pep, me han fichado y me han dado la confianza para jugar aquí”, indicó.

Waczynski aseguró que el equipo es consciente de dónde está. “Sabemos en qué situación estamos, cambiar el entrenador es algo malo. Es un buen momento para estar juntos porque queremos estar mejor en la clasificación y vamos en la misma dirección. Hay que ponerse las pilas y hacerlo mucho mejor”.

Porque la confianza existe. “Claro que sí, tenemos confianza porque hay una plantilla bastante buena. No hemos jugado siempre al mismo nivel pero hemos demostrado que podemos ganar a equipos grandes como Baskonia o Unicaja. Hay once partidos más y es importante ganar para estar bien en la clasificación”, reflexionó.

El alero cree que el equipo debe mejorar “pequeñas cosas” porque candidatos al descenso “hay muchos”. “Somos conscientes de dónde estamos. Ves ahí también a equipos como el Unicaja, que juega la Champions, al Burgos, doble campeón de Europa, y está por debajo de nosotros. Cada equipo tiene sus problemas. Estamos en esta zona pero tengo la confianza de que vamos a salir y a jugar mejor. Candidatos hay muchos y las pequeñas cosas cuentan. Seguro que vamos a hacerlo mejor”.

La mejora colectiva pasa también por la individual, por que cada jugador saque eso que lleva dentro. “Cada uno quiere el bien para el equipo, no creo que todo sea culpa del entrenador. Cada uno debemos mirarnos al espejo, somos conscientes de que no lo hemos hecho bien. No hemos tenido agresividad los últimos dos partidos y eso hay que cambiarlo y jugar con más confianza. No hay muchas razones, son pequeñas cosas que hay que cambiar”.

Waczynski, como ayer San Miguel, también pidió el apoyo de la grada. “Es importante como nunca que nos ayude la afición, ver que están con nosotros en lo bueno y en lo malo. Vamos a dar un paso adelante para jugar mejor. Solo juntos podemos salir de ahí”, apuntó.

El domingo les espera el Valencia y Waczynski espera que los tres partidos que tiene esta semana el equipo taronja les acabe pasando factura. “Valencia es un gran equipo, jugará como local, están bien aunque aquí les competimos bastante bien. Tienen muchos partidos esta semana y hay que estar preparados. Tenemos que jugar duro para que estén cansados. He estado en esa situación de jugar tres o cuatro partidos a la semana y no es fácil”, advirtió.