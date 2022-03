No es la mejor manera de llegar a un banquillo, pero lo cierto es que Aleix Durán será el entrenador del Casademont Zaragoza en el encuentro de este domingo ante el Valencia Basket. Mientras las negociaciones para que llegue el serbio Sakota avanzan, el ayudante del cesado Ponsarnau tendrá su oportunidad. «Está siendo una semana rara y convulsa. Yo intento ser lo más profesional posible dentro de la desagradable situación y el momento duro» analizó Durán, que lamentó la destitución del hasta ahora entrenador: «A nivel personal no es algo fácil, me supo muy mal la destitución. Jaume (Ponsarnau), a parte de mi jefe, es mi amigo desde hace muchos años, pero esto es deporte profesional y una de las tareas de los ayudantes es estar preparado para situaciones así».

El técnico también relató cómo se le comunicó su nuevo cargo provisional. «Toni Muedra me llamó y me dijo que de momento cogía yo el equipo y que no había que mirar más allá. Y eso es lo que estoy haciendo». Si bien la realidad actual del Casademont no es la mejor, lo cierto es que la competición no para y al conjunto aragonés no le queda ya margen de error si no quiere que su situación pase de ser grave a crítica. «Llevamos semanas sin ser competitivos y en ello estamos centrados», aseguró Durán. Y para ello es necesaria la reactivación de la plantilla. «El equipo está triste y tocado porque los jugadores se sienten responsables. No estamos donde queríamos, pero hay que seguir trabajando», advirtió. Durán tiene ante sí el reto de hacer mejorar en poco tiempo a un desconcertante Casademont. «Las intenciones están siendo muy buenas y lo que estoy intentando transmitir es la necesidad de crecer desde la responsabilidad individual», explicó.

El rival de mañana, Valencia Basket, no parece el más idóneo para revertir la dinámica. «Son un equipo con gran fuerza mental y con las ideas muy claras. Juegan con confianza, un ritmo muy alto y mucha actividad atrás», analizó el entrenador, que concluyó volviendo a dejar claro que el Casademont debe elevar sus prestaciones para no pasar apuros: «La Liga nos ha enseñado en que no estamos a un nivel suficente y hay que alcanzarlo. Tenemos que ganar y no esperaremos al siguiente partido si lo podemos ya».