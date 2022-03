El entrenador del Casademont Zaragoza, Aleix Duran, aseguró tras la ajustada derrota de su equipo este domingo en la pista del Valencia Basket (81-79) que su equipo volvió a ser competitivo tras semanas sin hacerlo y que ahora el siguiente paso es volver a ganar. “El problema de las ultimas semanas no era que no ganáramos sino que no éramos competitivos y hoy lo hemos sido, ahora falta dar el siguiente paso”, destacó en la sala de prensa el técnico, que dirigió al equipo por primera vez tras la destitución de Jaume Ponsarnau y antes de la inminente llegada de otro entrenador.

“El club está buscando entrenador y yo me he centrado en este partido que es lo que se me pidió y lo he hecho lo mejor posible. A partir de ahora, estaré a disposición del club como siempre he estado esta temporada”, añadió. Duran apuntó que llegaban tras ”una semana muy convulsa” y que lo pagaron de inicio aunque pudieron recuperarse. “El equipo ha hecho esta semana un esfuerzo en recomponerse pero las cosas que no han salido bien han pesado mucho. Ha habido un momento delicado pero con la persistencia ese premio ha llegado”, destacó. “Hemos subido la dureza sobre el balón y los tránsitos y desde la defensa nos hemos ido encontrando cómodos y ha aparecido la inspiración de algún jugador y nos hemos empezado a creer que podríamos disputar el partido. En el tercero se han vuelto a ir pero hemos recuperado bien”, señaló. “Con (Mike) Tobey han abierto una brecha pero ahí, en el peor momento, el equipo ha jugado de forma colectiva, que es lo difícil y lo que ha fallado durante el año. Hemos recortado y al final un final igualado que se decide por detalles. Una perdida, dos bandejas que fallas y esta vez ha salido cruz”, asumió. El técnico asumió que su equipo hizo ”un esfuerzo extra” y no pudo llegar ”fresco” al final. ”Los dos equipos han cometido errores pero nosotros íbamos a remolque”, concluyó.