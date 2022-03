Seguro de sí mismo y con la idea de ayudar al Casademont Zaragoza desde el minuto uno. Así se mostró Sean Kilpatrick en su presentación como nuevo jugador de los aragoneses. El americano sabe que llega en un momento delicado al equipo pero cree que si todos reman en la misma dirección podrán lograr la deseada salvación.

Kilpatrick intentó despejar las dudas en torno a su estado físico, ya que el escolta, proveniente del Hapoel de Jerusalem, solo ha disputado tres partidos durante 2022. "Me siento muy bien. Es cierto que he pasado una pequeña lesión y el coronavirus, pero no he parado de trabajar y cuidarme para en el momento de volver a jugar, estar al 100%", aseguró el nuevo jugador, que defendió su trayectoria para apuntar lo que puede aportar al Casademont. "Llevo muchos años de profesional. En la Liga ya me conocen, ya saben quién soy. La clave es ser uno mismo y no voy a cambiar lo que soy. Soy un tipo agresivo y espero poder aportar muchos puntos", señaló ambicioso.

El estadounidense confesó que sus conversaciones con Stan Okoye fueron clave para su llegada. "Stan me hablo muy bien tanto del equipo como de la ciudad. Zaragoza es un gran sitio. Además sé que la afición está muy encima de nosotros, tanto para lo bueno como para lo malo", dijo. Aunque nunca ha estado bajo las órdenes de Sakota, Kilpatrick confesó tener buenas referencias del técnico serbio. "He hablado con amigos y me han hablado bien de él. Sabe sacar lo mejor de sus jugadores y colocarlos en su mejor posición. Lo que he visto hasta ahora me gusta", analizó el americano.

Situación límite

Sin tiempo casi de adaptación, Kilpatrick se enfrenta a una nueva situación es su carrera, ya que nunca ha peleado por salvarse del descenso. "Al final es lo mismo. Esto se trata de ganar, da igual la situación en la tabla. Tuve ayer una conversación con mis compañeros al respecto. Cada partido cuenta. Tenemos que trabajar y estar muy juntos para que las cosas vayan bien", valoró.

El próximo encuentro contra el San Pablo Burgos se puede catalogar como una final por la posición de los dos equipos en la clasificación. "Son un gran equipo. Los respetamos mucho, tienen muy buenos jugadores. Pero vamos a ir a competir y dar lo mejor de nosotros. El partido será largo", apuntó Kilpatrick, que confirmó su total predisposición para debutar el sábado. "Estoy preparado y deseoso. Si así lo considera el técnico, yo estoy disponible", finalizó el nuevo jugador del Casademont Zaragoza.