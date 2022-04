Toca cambiar de verdad

Es hora de cambiar, pero de verdad. En la pista, con hechos, con juego y con resultados, a poder ser. El tiempo y la clasificación apremian y el Casademont Zaragoza no puede dejar pasar más jornadas. El triunfo tendrá que ganárselo, pero la imagen, la rasmia, la competitividad, han de ser innegociables. Aunque enfrente esté un Joventut que viene de ganarle al Barcelona y que pelea por ser cabeza de serie en el playoff. Una lucha muy distinta a la del Casademont, que debe demostrar una versión muy mejorada este sábado desde las 20.45 horas.

En el estreno de Dragan Sakota y Sean Silpatrick no cambió casi nada. Ahora ambos han tenido una semana más, el técnico para conocer y trabajar mejor a su equipo y el jugador para mejorar su puesta a punto. Después de mantener la línea de su predecesor, el serbio debe empezar a dejar notar su influencia en el equipo porque el Casademont no puede regalar ninguna jornada tenga a quien tenga enfrente. Sakota no podrá contar con Okoye, baja de larga duración, ni con Jaime Fernández, que sufre una sinovitis en el tobillo izquierdo.

Sakota, y el Casademont, necesitan de todos y de la mejor versión de todos para sacar adelante la complicada situación en la que se encuentran. El equipo aragonés no solo necesita mejorar su juego, sino también una mentalidad que hasta ahora ha sido demasiado frágil. Los jugadores han de estar preparados para sufrir en los momentos difíciles porque en la recta final de la temporada todos los equipos se están jugando algo importante.

La afición

El equipo aragonés cayó a puesto de descenso tras su dolorosa derrota en Burgos el sábado pasado pero los resultados de los partidos aplazados que se han disputado entre semana le han dado una pequeña tregua, ya que el Betis continúa siendo colista a dos triunfos de diferencia y el equipo castellano se mantiene en el pelotón de cinco conjuntos empatados a ocho triunfos. Ahí está el Casademont, relegado al último puesto de esos cinco porque tiene los averajes perdidos con buena parte de sus rivales. Por eso el conjunto aragonés no puede seguir esperando a los resultados de los demás, necesita ganar por sí mismo para solucionar su situación.

El club ha hecho esta semana un llamamiento a la afición y ha puesto en marcha una promoción para intentar llevar al máximo número de gente posible al Príncipe Felipe. El último encuentro en casa supuso una pequeña ruptura con la grada, que protestó ante lo que lleva año y medio viendo y cargó contra el entrenador, Jaume Ponsarnau. Fue su último día como técnico del Casademont. Ahora el club apela al espíritu de Galdós para que a Zaragoza la defienda su gente y no se rinda.

No va a ser un encuentro fácil, ninguno de los que quedan lo será. El Joventut llega al Príncipe Felipe en un momento dulce. El equipo que entrena Carles Durán es cuarto en la ACB con las mismas victorias que el tercero, el Manresa, y viene de ganar al Barcelona en un magnífico encuentro (83-72) y de certificar la primera plaza de su grupo en la Eurocup. El único problema para el técnico son las ausencias. Para esta tarde es duda el escolta Brandon Paul por una sobrecarga en el aductor de su muslo izquierdo que ya le hizo perderse los dos últimos encuentros, mientras que el base Ferran Bassas sigue siendo baja por una fisura en el dedo pulgar de la mano derecha. Ante quien sea y en las condiciones que sean, el Casademont debe empezar a cambiar. De verdad y sin esperar más tiempo.