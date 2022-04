Satisfecho por la mejor actitud de su equipo pero consciente de que eso no basta. Y, sobre todo, sin encontrar una explicación al final del partido. Así vivió Dragan Sakota la derrota frente al Joventut. «Tengo que decir que hoy era nuestra oportunidad y no la hemos cogido. He observado que muchos detalles de los que hemos trabajado durante la semana los hemos seguido con cierto éxito pero hemos tenido errores y, a partir del cansancio, han aumentado. La mayor parte del partido lo hemos tenido bajo control pero a falta de tres minutos íbamos dos puntos abajo y al final hemos tirado el partido, estoy muy triste con eso», dijo el técnico.

El serbio destacó el trabajo en los entrenamientos pero observó errores en el partido. «He visto mejora en el esfuerzo defensivo. Estoy satisfecho con el trabajo del equipo en los entrenamientos pero seguimos fallando en la toma de decisiones y en la ejecución, hemos fallado muchos pases, muchos tiros fáciles. Si mejoramos en estos detalles aumentaremos nuestras posibilidades. Obviamente estoy satisfecho con ese esfuerzo durante 35 minutos, tal vez más, pero no me explico que en esos últimos tres minutos hayamos bajado tanto nuestro rendimiento», reiteró. El cansancio fue otra de las claves. «He visto cansancio, no tenemos la rotación de Badalona, ni la fluidez de su juego o la facilidad para anotar canastas. Nosotros tenemos que emplearnos al 100% o más para conseguir anotar y seguir en partido, esto me parece muy importante. Algunos jugadores han sufrido. Rodrigo ha estado enfermo durante la semana y nos ha ayudado mucho, pero en los últimos minutos no tenía energía. Y eso le ha pasado a dos o tres jugadores más», explicó Sakota. El técnico quiso también ver las cosas positivas de su equipo. «Podemos hablar de cosas positivas también. Frente a las 18-19 pérdidas de otros partidos solo hemos hecho 10, también de tres ha habido un buen porcentaje, un 42%, pero la efectividad bajo el aro no ha sido tan buena», señaló. Para lo que viene, Sakota quiere que su equipo juegue «más inteligente» y que sea responsable. «Hemos mejorado porque hemos jugado de igual a igual a un gran equipo pero para ganar estos partidos hay que jugar aún mejor», concluyó el preparador.