Luis Casimiro: "Tengo un buen recuerdo y nada que reprochar al Casademont"

Betis-Casademont, último contra penúltimo, ¿cómo definiría el partido de este sábado?

Es una oportunidad. Nosotros llevamos ya tiempo en esa situación, tuvimos un pequeño arranque en el que parecía que podíamos salir antes de la ventana FIBA, parecía que nuestra puerta a la salvación era el partido contra Burgos y nos ganan aquí. Desde entonces vemos cada partido como una nueva oportunidad para poder seguir vivos. Nuestro aliciente ahora mismo es poder seguir vivos y sumar alguna victoria para mantener las opciones matemáticas.

¿Quién se juega más?

Nuestra situación es peor, estamos a dos victorias, por tanto posiblemente nosotros nos juguemos algo más también. Ellos no dejan de tener igualdad de victorias con unos cuantos equipos, nosotros estamos solos abajo. Los dos equipos tenemos necesidades pero probablemente nosotros más.

El Betis compite todos los partidos, ¿qué les falta para ganar?

Lo que nos da esperanzas y vida es eso, que estamos compitiendo muy bien casi todos los partidos contra equipos muy fuertes. ¿Qué nos falta? Cuando estás en esta situación nuestra mentalidad es débil y ves que estamos controlando el partido y estamos bien pero en el momento en que aparecen las desventajas afloran todas las dudas. Típico de un equipo que está abajo y necesita de victorias para refrendar nuestra fuerza mental. Somos víctima de nuestros miedos y tenemos que dar ese salto para mantener ese trabajo bien hecho durante muchos minutos a pesar de que podamos perder en el marcador porque eso forma parte del juego. En baloncesto diferencias cortas son salvables pero a nosotros nos cuesta mucho ahora mismo.

¿Pesa mucho verse colista?

Somos entusiastas, desde que yo llegué aquí hemos intentado resetear, ser entusiastas, ver las cosas positivas, pero sería absurdo por mi parte no reconocer que en los momentos difíciles no tienes la confianza suficiente como para saber que vas a salir de ahí. Nos cuesta hacerlo y esos miedos, esas dudas afloran. Intentamos ponernos cada semana en el aspecto positivo, que estamos compitiendo y que en cualquier momento pueden llegar las victorias y mientras haya posibilidades tenemos que pelearlo.

Llegó al Betis a final de noviembre. ¿Qué se encontró?

A un equipo que estaba en plena reconstrucción. Hubo que terminarla. Me encontré un equipo dolido con la situación y no tengo ninguna pega que ponerle a los jugadores. El equipo está entregado, trabaja muy bien durante la semana, somos exigentes con el trabajo, el día a día es bueno. Pero el equipo estaba ya con esas dudas y en plena reconstrucción.

¿Cuál ha sido su trabajo?

Trabajo mental y psicológico, más que nada. Hay que trabajar a nivel táctico, en su día cambiamos cosas y nos vino bien, conseguimos cuatro victorias en siete partidos que nos daba aire. Las ventanas nos las hemos tomado como parte del trabajo pero las dos veces nos han castigado. Burgos vino con mucha determinación, ganó aquí, luego en Murcia, y eso nos pasó mucha factura. Mi trabajo está siendo más anímico, de sacar a la gente cada día hacia adelante, ser entusiasta en el trabajo, intentar, dentro de la responsabilidad, divertirnos porque el baloncesto no deja ser un juego.

¿En qué ha mejorado el Betis desde que usted llegó?

Competimos. Creo que hemos mejorado el aspecto defensivo. Paradójicamente cuando mejor defensa hemos hecho hemos perdido partidos. Hemos mejorado en el ritmo de juego, creo que somos de los equipos de ACB que más balones recupera porque tenemos una defensa atrevida, arriesgada. En ese sentido hemos mejorado cosas y competimos muy bien, menos esos tres minutos que nos cuestan el partido.

¿Cómo ve al Casademont?¿Le sorprende que sea un rival directo por la salvación?

Estuve un poco desconectado porque después de Zaragoza estuve los primeros tres o cuatro meses en Grecia y lo seguía todo de reojo. Cuando vuelvo y tengo que retomar la situación aquí me sorprende que hay muchos equipos que posiblemente no estaban llamados a estar en esta situación y están pasando momentos de dificultad. Teniendo en cuenta cómo es la Liga ACB cuando hay dudas, nerviosismo, se paga y las dinámicas negativas se sufren. La Liga es tan dura que te coloca donde te mereces.

¿Estar en una situación inesperada hace que sea más difícil salir?

Siempre esgrimo eso como una ventaja. Nosotros desde que yo llego aquí estamos en esa situación y nos da tiempo a analizarlo, a saber que tenemos que salir de ahí y si es en la última jornada en el último segundo sabemos que tenemos que estar ahí para hacer eso. Sí es verdad que otros equipos que no esperaban estar en esta situación el shock puede ser mayor y eso tenemos que aprovecharlo. Hasta hace dos jornadas que nos ganan a nosotros el Unicaja estaba también en esa lucha. Hoy en día ganar dos partidos seguidos te da la vida y en eso estamos nosotros. Llevamos mucho tiempo ahí y sabemos que lo tenemos que hacer, que cada vez queda menos tiempo pero que tenemos opciones.

¿Los cambios de Sakota y Kilpatrick han cambiado algo al Casademont?

No lo sé porque estoy viendo el partido contra el Joventut, suelo ver los tres partidos anteriores, me centro en lo que veo y no en cómo estarían o no. Está claro que es un equipo peligroso, capaz de anotar con jugadores de muchísima calidad, Kilpatrick puede ayudar mucho porque es un jugador muy vertical, con talento físico. No me centro en comparar sino en analizar lo que hay actualmente y deducir las cosas que nos pueden venir bien. Teniendo en cuenta al rival, nuestros peores enemigos somos nosotros mismos, nuestros miedos. En eso tenemos que trabajar, en superar esos momentos de dudas.

¿Ahí estará la clave?

La clave para mí es que nosotros estemos bien y seamos capaces de superar los momentos difíciles que nos va a plantear el Casademont. Tenemos que estar con esa confianza que nos da el movernos bien en el marcador pero si no estamos bien en el marcador seguir desarrollando el juego que tenemos que desarrollar, nuestro estilo de entender el baloncesto. Tenemos que seguir en esa línea independientemente de cómo esté el marcador.

¿Cómo recuerda su paso por Zaragoza la temporada pasada?

Bien, es un buen recuerdo. Fue una relación corta pero, sobre todo, diría que muy profesional. El Casademont me contrata para desarrollar un trabajo en una situación concreta. Creo recordar que había alguna duda en la clasificación de la ACB pero hicimos tres o cuatro victorias seguidas antes de ir a Rusia a jugarnos la final a ocho y ahí el equipo reaccionó bien, compitió bien, y tengo el grandísimo recuerdo porque en la semifinal estuvimos cerca si no hubiésemos regalado tantas faltas y tiros libres. Lo recuerdo bien porque conseguimos la medalla de bronce, que suponía mejorar la participación anterior. Todo eso para mí son buenos recuerdos, una gran trayectoria y ahí se paró. Ahí es donde se para. Tengo un buen recuerdo y una gran relación profesional en la que no tengo nada que reprocharle al Casademont.

¿Le hubiera gustado seguir o esperaba hacerlo?

Cuando llego lo hago con mucha ilusión, el equipo reacciona y juega muy bien, ganamos en Burgos, en Málaga, competimos creo que bien en la final a ocho. Ahí creía o tenía el anhelo de que podía seguir en Zaragoza. Pero me di cuenta rápido que al volver de Rusia nadie de los dirigentes hablaba conmigo. Llevo muchos años en esto y cuando las cosas han ido bien, el equipo ha jugado bien, nos traemos el bronce, y nadie me dice nada, ahí tuve claro que no iba a seguir. Lo que pasó después no me sorprendió porque fue un dejarse llevar el equipo en los dos partidos que quedaban, porque además tuvimos que esperar casi 20 días para competir dos partidos y ahí el equipo se dejó ir y fue una historia totalmente diferente. Pero hasta que volvimos de Rusia sí tenía el anhelo de seguir en Zaragoza.

¿No tuvo ninguna propuesta para continuar?

No, no, nadie habló conmigo.

¿Eso le sorprendió, le decepcionó?

Me lo tomé como una relación profesional donde tú contratas tu trabajo, ellos te pagan y se acabó. No me planteo nada más.

Después fue a Grecia. ¿Cómo fue esa experiencia?

Bien, estaba siendo muy buena, jugamos la final de la Supercopa, estábamos segundos en la Liga, ganamos al Apollon, el equipo de la misma ciudad, competíamos bien en Eurocup pero perdimos de mala manera en Francia y ahí se acabó la relación. Es otra mentalidad, otro estilo, muchos de los jugadores griegos expertos tuvieron mucho que decir. Tenía una disciplina y una manera de llevar al equipo que es a lo que estoy acostumbrado después de muchos años en la ACB pero allí no lo tienen asimilado y perder de esa manera, lo que yo propuse de hacer no les cuadró mucho y me cortaron a mí y me vine para España. Y a los quince días estaba en el banquillo del Betis. Son veintitantos años en la Liga y son experiencias que te ayudan a crecer y a seguir. Me han cortado tres o cuatro veces y en todas he vuelto a trabajar en la misma temporada. En ese sentido tengo que agradecer al baloncesto que confíe en mi trabajo.