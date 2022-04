Otro paso hacia el abismo (79-69)

El Casademont Zaragoza sigue dando pasos hacia el abismo. El último, en la pista del Betis, colista de la Liga Endesa, donde perdió por 79-69 su séptimo partido consecutivo después de un último cuarto tan inexplicable como lamentable. La reacción del equipo no llega ni con Dragan Sakota, que lleva tres derrotas en sus tres partidos al frente del equipo, ni con Kilpatrick, que sigue sin justificar ni su fichaje ni el hecho de quitarle el puesto a Mobley, ni con Mekowulu, que tuvo un buen estreno mostrando energía e intensidad física por dentro pero resultó insuficiente. El único consuelo, por decir algo, es que el Obradoiro no culminó su remontada ante el Fuenlabrada y el miércoles el equipo aragonés se podrá jugar el todo por el todo ante el conjunto gallego.

Está disparando al aire todas sus balas el Casademont Zaragoza. Dentro y fuera de la pista. Los cambios, a la espera de lo que pueda aportar Ferrari y de que Mekowulu acabe de integrarse, no están surtiendo el efecto deseado. Dragan Sakota no acierta ni con los roles ni con las rotaciones. Si ante el Joventut jugó el tramo decisivo sin su mejor jugador ese día, Yusta, ayer se dejó a Hlinason en el banquillo toda la segunda parte pese a que el Betis se estaba hinchando a coger rebotes.

Es cierto que Mekowulu tuvo un buen debut, dado el poco tiempo que lleva en el equipo, porque hizo once puntos, un par de mates y mostró una capacidad atlética que el equipo no tenía hasta ahora. Jugó siempre de cinco, mientras Vanwijn protagonizaba otro partido intrascendente y Radoncic asomaba muy poco. Por fuera, Waczynski recuperó su rol de suplente y, con él, su capacidad anotadora desde el banquillo. Bone fue la gran referencia pero acabó agotado y jugando contra el mundo, precipitándose y equivocándose en muchas decisiones (1/8 en tiros de dos). No obstante, fue el máximo anotador del equipo con 14 puntos.

Errores

En un partido de muchos nervios, en el que los dos se jugaban demasiado, el Casademont logró sobreponerse a los minutos iniciales de dominio de Pasecniks bajo el aro para llevar la iniciativa aprovechando los continuos errores del Betis desde la línea de tres. Sin romper el partido, eso quizá sería mucho pedir viniendo de donde viene el Casademont, pero el conjunto aragonés se puso por delante gracias a uno de los mejores partidos de Omar Cook, incisivo en ataque e infalible hasta el tercer cuarto. En el último ya no fue lo mismo.

El Casademont tomó una renta máxima de ocho puntos de ventaja, pocos teniendo en cuenta todo lo que estaba fallando el Betis pero que podían ser suficientes ante un conjunto frágil y en una posición muy débil. Pero fue cambiar su suerte desde el 6,75 y resurgir el Betis nada más comenzar el último cuarto. Ahí desapareció el Casademont Zaragoza, desarbolado por completo, derrotado en la batalla del rebote, incapaz de ofrecer soluciones ni desde la pista ni desde el banquillo.

Tanto fue así que al final ya no estaba en juego el partido sino el averaje y el Betis estuvo a punto de recuperarlo. El Casademont se mostró como un conjunto absolutamente hundido, incapaz de encontrar el acierto en un ataque cada vez peor ni de aplicarse en defensa lo suficiente: El equipo solo entró en bonus en los últimos segundos. Las sensaciones siguen siendo igual de malas que todo el año. Mientras el equipo sigue dando pasos hacia el abismo.