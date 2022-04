El último fichaje del Casademont Zaragoza, el base estadounidense Frankie Ferrari, ha señalado en su presentación que espera aportar "liderazgo" al equipo. "Soy un jugador que puede tirar, asistir, ser un líder en la pista, organizar, ayudar a cambiar el ritmo y puedo hacer jugadas ganadoras", ha explicado en su presentación como jugador del conjunto aragonés. El base, que llega para reforzar al equipo en lo que resta de temporada, ha señalado que su estado físico es bueno y que viene de jugar tres buenos meses en la G-League de Estados Unidos. "Me siento en forma, he estudiado los sistemas del equipo y estoy listo para jugar. No hay duda", ha apostillado.

