El Casademont Zaragoza femenino es quinto y se verá con el Cadí en el 'playoff'

Otro objetivo conseguido. El Casademont Zaragoza cerró la fase regular de la Liga Femenina Endesa con un triunfo sobre el Campus Promete (81-64) que le permite quedarse en propiedad la quinta posición y evitar así a los rivales más fuertes en el playoff. Abrirá los cuartos de final de su primera participación en las eliminatorias por el título frente al Cadí La Seu, el cuarto clasificado. La serie dará comienzo el próximo domingo en el Príncipe Felipe.

El duelo ante las riojanas no tuvo mucha historia porque el Casademont no quiso ninguna sorpresa de última hora y dominó el encuentro de principio a fin. Sin Anna Cruz ni la canterana Irene Rubio, el equipo de Carlos Cantero aprovechó su buen trabajo defensivo y su acierto anotador para marcar diferencias ya en el primer cuarto (24-10). Sin embargo, el Campus Promete no regaló nada y fue capaz de volver al partido en dos ocasiones en el segundo cuarto, acercándose a seis y ocho puntos, respectivamente.

Si las visitantes no iban a rendirse, las locales no pensaban cejar en su empeño de llevarse el partido. Y se impuso la cabezonería aragonesa en una segunda parte en la que la fluidez ofensiva del Casademont llegó a poner los 21 puntos de diferencia en el electrónico. Con el viento a favor, las zaragozanas solo tuvieron que mantener la velocidad de crucero para tapar todos los intentos visitantes. El partido terminó con placidez y con la quinta victoria consecutiva del Casademont.