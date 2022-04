El guerrero que hacía falta

El baloncesto ha cambiado mucho en los últimos tiempos, pero los más puristas siguen defendiendo que para que un equipo funcione, hay dos puestos clave que tienen que estar bien cubiertos, el uno y el cinco. Posiciones que han hecho agua durante la mayor parte de la temporada en el Casademont Zaragoza. Este es uno de los varios motivos que han hecho navegar a la deriva a los aragoneses durante grandes tramos del curso. Zozobra que, cuando más se agudizaba la situación, con el equipo situado en puestos de descenso, parece que ha comenzado a amainar. Si el crecimiento en el puesto de base ha llegado a manos de la revolución Ferrari, no sería justo que el gran desempeño del italoamericano eclipsara por completo el gran rendimiento de Christian Mekowulu, llamado a solventar el agujero en el juego interior.

Hasta el momento, el nigeriano, proveniente del Sassari italiano, está cumpliendo con las expectativas puestas en su fichaje. En realidad, las está superando con creces, porque a la intensidad y al poderío defensivo que él mismo prometió aportar al Casademont en su presentación, está sumando más de lo esperado en la faceta ofensiva. Desde su llegada, Mekowulu tan solo ha disputado tres partidos con los zaragozanos, pero ya se puede empezar a sacar alguna conclusión de lo necesaria que era la llegada de alguien de su perfil.

El impacto

En su debut con la camiseta de los aragoneses, casi sin tiempo de adaptación ni entrenamientos con el resto de sus compañeros, el africano comenzó a dar muestras de su nivel sumando 11 puntos y 3 rebotes en 18 minutos de juego en la derrota ante el Real Betis. Contra Obradoiro, sin cuajar un gran encuentro, siguió dejando destellos con 8 puntos y 4 capturas, de nuevo en 18 minutos en pista. Si no eran malos números para un recién llegado, al tercer partido fue la vencida. Mekowulu explotó ante nada más y nada menos que el líder de la Liga Endesa, el FC Barcelona. El pívot anotó 17 puntos, a los que sumó 7 rebotes, varios de ellos ofensivos, en 20 minutos sobre la cancha dl Príncipe Felipe. Cifras que pudieron ser notablemente superiores si el nigeriano no hubiera tenido problemas con las faltas personales.

Pero Mekowulu aporta bastante más de lo que dicen esos números, porque es de esos jugadores que suman mucho en los famosos intangibles. Su energía, determinación y carácter competitivo han cambiado la cara al equipo, al que se le ve mucho más intenso cuando él está sobre la cancha, en la que su capacidad de intimidación es innegable. Ese compromiso se antoja fundamental en este último tramo de competición, que debe desembocar en la salvación del Casademont Zaragoza.

Con Ferrari llevándose los elogios y los focos, con razón, por sus espectaculares actuaciones, el interior nigeriano está empeñado en hacer olvidar los problemas en la zona encargándose del trabajo sucio, sin renunciar a sumar en la otra canasta cuando tenga ocasión. Un trabajo impagable y necesario, de los que dan victorias.