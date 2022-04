Ferrari: "No soy un héroe, tan solo una pieza más"

Dos partidos, dos victorias y siendo el mejor jugador del equipo. Frankie Ferrari ha tenido el estreno soñado en el Casademont Zaragoza. Su llegada, sumada a la de Mekowulu, ha conseguido cambiar la cara al equipo y acercar mucho el objetivo de la salvación para los aragoneses. "Llegué aquí con la intención de trabajar duro, poder ayudar en lo máximo al equipo y transmitir energía positiva. Pensaba que ese era el camino para conseguir ganar partidos y las cosas están saliendo bien", explicó el nuevo base.

No obstante, el italoamericano quiso restarse mérito y subrayó la importancia del colectivo. "No soy un héroe, tan solo una pieza más del puzzle, al igual que Mekowulu. Los jugadores que ya había eran buenos antes y lo siguen siendo ahora. Hemos podido ayudar a cambiar la dinámica, eso es todo", indicó un Ferrari que se mostró cauto e incidió en la necesidad de seguir mejorando: "Tenemos que continuar trabajando, entrenar fuerte e ir partido a partido para seguir consiguiendo victorias". El sábado, el Breogán medirá la mejoría de los zaragozanos, aunque no podrán contar con su mejor jugador, Musa. "Con o sin él, son un gran equipo que está jugando muy bien, tendremos que estar preparados para dar nuestro mejor nivel", aseguró el base.

Ferrari tuvo palabras de agradecimiento hacia su entrenador, el serbio Sakota, que fue clave en su llegada. "Me llamó por teléfono una semana antes de firmar. Me transmitió su idea de juego, sus pensamientos y me dijo que tenía mucha fe en mí. Me da mucha libertad y confianza y eso me hace estar más tranquilo y seguro sobre la cancha", confesó el recién llegado, que terminó alabando a la afición del Príncipe Felipe: "Son increíbles, transmiten mucha energía y mucha vida. Espero que continúen así porque seguro que los vamos a necesitar en los partidos de casa".