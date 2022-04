Un paso de gigante

Lo que parecía que iba a ser un final de temporada angustiante para el Casademont Zaragoza, peleando por la salvación hasta el último segundo, puede tornarse en unos últimos encuentros más calmados con la tranquilidad de los deberes hechos. Quién se lo iba a decir a los aragoneses, que han pasado de la nada al todo en cuestión de quince días. El equipo tocó fondo el pasado 9 de abril, cuando los zaragozanos cayeron en la cancha del colista, el Betis, por 79-69 y, con ese traspié, acumulaban una racha de siete derrotas consecutivas y entraban en puestos de descenso.

Y lo peor ni siquiera eran los números, sino las sensaciones que transmitía el Casademont, un equipo muerto, sin sangre y con una nula capacidad de reacción. Con todas las alarmas encendidas, el infierno de la LEB parecía el destino más probable para un conjunto que había dado palos de ciego durante todo el curso.

Pero cuando peor estaban las cosas, la bombilla se encendió. O mejor dicho, la encendieron los que llegaron con la vitola de salvadores. Una última bala para salvar los muebles. Ferrari como líder espiritual y Mekowulu como su fiel guerrero cambiaron la cara del equipo, a los que se ha sumado la experiencia de Dragan Sakota, que parece haber dado con la tecla. El punto de inflexión fue el triunfo ante el Obradoiro en el Felipe, encuentro que era una final con todas las letras. No sin sufrir, se sacó adelante ese partido con un Ferrari estelar.

Si el cambio de dinámica se produjo ante los gallegos, el bombazo llegó contra el Barça, en el que se sacó una victoria con la que nadie contaba. Las sensaciones habían dado un vuelco y los zaragozanos ahora parecían poder competir de tú a tú contra cualquiera. Ese sentir se pudo comprobar el sábado ante el Breogán, en el que a pesar de no cuajar un gran encuentro, se obtuvo una tercera victoria consecutiva que coloca al Casademont en una situación inmejorable de cara a la recta final de competición e impensable ni para los más optimistas hace dos semanas. Con cuatro partidos por delante, los zaragozanos aventajan en dos victorias a los equipos que marcan el descenso.

Las cuentas

El Casademont cuenta con once triunfos en la tabla. Con diez están Obradoiro (con un partido menos) y Fuenlabrada. Con nueve en su casillero se encuentran Betis, Burgos y Andorra. Incluso perdiendo todos los partidos que le restan esos once triunfos podrían ser suficientes para los aragoneses dependiendo del resto de resultados, pero con una victoria más la salvación estaría prácticamente garantizada. ¿Y qué rivales tiene el Casademont en los últimos cuatro duelos? Pues el calendario también acompaña a los pupilos de Sakota. El próximo encuentro de los zaragozanos será ante el Bilbao Basket, un equipo que no se jugará nada, y además en el Príncipe Felipe. Una semana más tarde, el equipo viajará a Vitoria para enfrentarse al Baskonia en el partido, a priori, más complicado. En caso de no haber podido sumar ninguno de esos dos duelos, llegaría un encuentro ante el Marobanc Andorra, un rival directo, en el que el Casademont también contaría con el aliento de su afición desde las gradas.

Por último, los aragoneses cerrarán la competición con un difícil desplazamiento a la cancha del UCAM Murcia, partido en el que, si la lógica si impone, los de Sakota deberían tener ya los deberes hechos. Además, el calendario del resto de equipos implicados es más duro. El Betis se mide a Manresa, Fuenlabrada, Gran Canaria y Burgos se enfrenta a Barça, Valencia, Unicaja y Fuenlabrada. En definitiva, el Casademont Zaragoza se encuentra en una situación soñada e imprevista. Dependiendo de sí mismo, a un equipo que ya ha hecho lo más difícil, solo le queda rematar la faena.