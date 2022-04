Dragan Sakota ha querido empezar su comparecencia previa al partido frente al Bilbao Basket con unas palabras para el equipo femenino, que concluyó su temporada en la noche del jueves al caer en cuartos de final frente al Cadí La Seu. "Quiero felicitar al equipo femenino por la temporada que ha hecho, por su éxito jugando la Copa y consiguiendo el quinto puesto. Les deseo mucha suerte y la próxima temporada será aún mejor", señaló el serbio.

Después el preparador del Casademont Zaragoza ha explicado que tiene a todos sus jugadores disponibles después de una semana larga de entrenamientos, aunque alguno ha tenido que llevarse a cabo en la pista auxiliar, y que no va a realizar cambios en la convocatoria del equipo. De esta forma, Vanwijn continuará fuera del roster.

El Casademont recibe al Bilbao este domingo (20.00) en busca de la que sería su cuarta victoria consecutiva y, quizá, la definitiva para lograr la salvación. Aunque los resultados de las últimas jornadas hacen casi imposible predecir cuántas serán necesarias. Sakota quiere que esta situación no afecte al equipo. "Hemos hablado de esto pero para no poner más presión de la necesaria. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en nuestro trabajo, porque si miramos lo que hacen los rivales con las victorias tan sorprendentes que se están produciendo, nos volveríamos locos. Tenemos dos partidos en casa y el objetivo es ganar el máximo número de partidos posibles", valora.

"Si hace unas semanas nos dicen que el Betis iba a ganar cuatro de los últimos cinco partidos, nadie lo hubiera creído. Y ha podido ganar los cinco, con el Real Madrid estuvo cerca. Y eso puede pasar con los demás equipos también. No sabemos cuantas victorias harán falta pero cada una nos acerca al objetivo. Necesitamos al menos una más porque en una dinámica de empates salimos perjudicados", ha explicado Sakota.

Enfrente tendrá a un rival que pelea por meterse en el playoff. "Los equipos que tienen un entrenador desde hace muchos años son muy peligrosos porque están más trabajados y tienen más química. El Bilbao no es solo Delgado, Goudelock también está haciendo una buena temporada pero no hay que subestimar a nadie. No hay duda de que va a ser un partido muy duro porque es un equipo muy complicado capaz de hacer muchos baloncestos durante un mismo partido", ha dicho Sakota.

Para el técnico serbio las claves pasan por el control del rebote y de los tiradores exteriores del Bilbao. "Una de las claves será el tiro exterior. Tienen muchos jugadores que pueden tirar por fuera, incluso los 'cincos' están tirando de tres. Tenemos que ser agresivos, parar a sus tiradores y las rachas que puedan coger. Es uno de los conjuntos más anotadores porque tienen mucho equilibrio con el poste bajo y cuentan también con aleros altos que ayudan al rebote", analiza Sakota.

Pero el Casademont es otro. De verse al borde del precipicio tras perder en casa del Betis a casi tocar la salvación en apenas dos semanas. "El equipo es otro, claro. En Sevilla acabé muy disgustado porque tuvimos la opción de ganar y al final perdimos. Pero el equipo necesitaba una victoria, recordar lo que era ganar por una cuestión de confianza. Pero una victoria no asegura nada, hay que seguir trabajando para mantener al equipo concentrado".