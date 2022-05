San Miguel: "Hay que ir a muerte porque nos jugamos muchísimo"

Como una "grandísima oportunidad perdida" calificó Rodrigo San Miguel la derrota del pasado domingo ante Bilbao en el Príncipe Felipe, un partido en el que, de haberse sacado la victoria, hubiera significado prácticamente la salvación de los aragoneses. "Acabamos el partido tocados. Hubiese sido un paso, si no de certificar ya el objetivo, un paso muy importante. Lo tuvimos pero los minutos finales son una moneda al aire y se escapó", explicó el capitán del Casademont, que, al contrario que Sakota, su entrenador, no percibió falta de agresividad. "No tuve la sensación de que ellos jugaran más duro, hicimos todo lo que pudimos", señaló.

No obstante, el base quiso recordar la buena trayectoria que lleva el equipo y recordó que están en una buena posición para mantener la categoría. "Seguimos dependiendo de nosotros y estamos mucho mejor que antes. Hay equipos que lo tienen mucho peor. Estamos confiados en que esto lo vamos a sacar adelante", aseguró San Miguel, que fija ya el objetivo del grupo en el siguiente encuentro ante Baskonia. "Ellos ahora están más sólidos, carburando mejor y ya no tienen doble competición. No será un partido sencillo ya que es un rival de Euroliga y además en su cancha, pero tendremos posibilidades. Nos estamos jugando muchísimo y hay que ir en todos los encuentros a muerte", valoró el capitán, que recordó que ya se pudo ganar a los vascos en el encuentro de ida. De no conseguir un triunfo en Vitoria, en el horizonte aparece el duelo ante Andorra como la final de las finales para la permanencia, pero San Miguel no quiere pensar todavía en ese partido. "Si ganamos al Baskonia y se dan algunos resultados igual al final resulta que ese duelo no es tan importante", reflexionó el jugador, que confesó que la plantilla está muy pendiente de lo que hacen sus rivales de la zona baja: "Es inevitable. Somos muchos en las pelea y estamos con los ojos viendo lo que sucede a nuestro alrededor". Con respecto a su situación personal, Rodrigo valoró su actual rol en el equipo. "En la rotación, por minutos, se ve que soy el tercer base. Es un poco extraño porque empiezo los partidos y el tercer cuarto. Creo que el entrenador busca un buen nivel defensivo en esos momentos, aunque no hemos tenido una conversación sobre ello", apuntó el capitán, que, ejerciendo como tal, mandó un mensaje al resto de sus compañeros: "Soy uno más. Estoy para ayudar en lo que pueda, igual que todos. Cada uno desde su posición tiene que dar un paso adelante y empujar para que podamos sacar esto".