Carlos Cantero: "Zaragoza te perdona la derrota, pero no la falta de actitud y compromiso"

PREGUNTA: Enhorabuena por una temporada histórica. ¿Sorprendido por lo bien que ha ido todo?

RESPUESTA: Gracias. Sí, sorprendido. No se puede negar que llegar a la quinta plaza es una posición que no esperábamos.

P:¿Qué objetivo se marcaba cuando comenzó el año?

R: Queríamos ir paso a paso. Lo primero, ilusionar y enganchar a la gente, y lo segundo, ser un grupo. En términos deportivos, asegurar la permanencia cuanto antes pero siempre hemos sido más ambiciosas y hablábamos de llegar a la Copa.

P: ¿Cómo se explica el éxito de este Casademont?

R: Yo creo que el aspecto mental ha sido la clave. Las cosas pronto empezaron a ir bien y generamos una confianza interna muy rápido. Luego llegan las lesiones y aún así ves que sigues sacando partidos adelante. Hemos sido un equipo que siempre compite, que no se deja llevar, que pelea, que remonta y que no se rinde.

P: Desde fuera parecía que el vestuario, incluyéndolo a usted, era una piña. ¿Ha sido así?

R: Sí, eso es lo que intentábamos demostrar. Al final en una temporada y en las relaciones humanas siempre hay momentos que se tienen nuestros más y nuestros menos pero hemos estado muy unidas y eso ha sido clave a la hora de trabajar. Sabíamos que hay equipos con más calidad y con mayor presupuesto y por eso teníamos claro que nuestra fuerza tenía que venir por otro lado, por la fuerza del grupo.

P: Y a nivel personal, ¿su adaptación ha sido buena?

R: Para mí ha sido un año muy positivo. La marcha del equipo ha ayudado pero cuando todo fluye, coges confianza rápido, se trabaja más a gusto y el día a día ha sido muy bueno.

P: Algo malo habrá habido también…¿Cuál cree que ha sido el mayor defecto de su equipo?

R: Claro, siempre se puede mejorar. Quizá nos haya faltado concentración en momentos puntuales que nos hay hecho perder partidos. Por ejemplo, los últimos minutos del partido de ida ante el Cadí.

P: ¿Le ha dado muchas vueltas a ese encuentro? En la vuelta se demostró que no había tanta diferencia entre los dos equipos.

R: No, no he querido pensarlo mucho. Pero sí que acabamos ese partido muy cabreadas. No encontramos el acierto pero siempre que nos acercábamos a 6-7 puntos nos pitaban cosas muy extrañas. No lo supimos afrontar a nivel mental.

P: En el segundo partido, el Casademont llegó a ir ganando de 12 puntos. ¿Se vio en algún momento en semifinales?

R: Claro, salimos a pista a tope, convencidas de que se podía y a hacer todo lo posible hasta que se nos agotaran las energías. En un par de tiempos muertos a ellas las vi con miedo y nervios.

P: ¿Qué momento del curso le han dejado una mayor satisfacción como entrenador?

R: Me quedo con tres. El día de la Copa en Valencia. El ambiente que se respiraba, con la afición desplazada que nos recibió con ánimos y bengalas a la entrada al pabellón. Es algo que nunca había vivido. Luego la victoria ante el Girona en casa. Era lo que nos faltaba en la temporada, ganar a un grande y lo pudimos conseguir. Y por último el día del basket aragonés con más de 6.000 personas en el Príncipe Felipe y la victoria de ese día. Son momentos que se te quedan grabados.

P: Siempre se ha dicho que Zaragoza es una ciudad de baloncesto. ¿Lo corrobora?

R: Sin duda. El ambiente que se genera es espectacular. El aficionado es crítico y quiere ganar, pero valora más otras cosas. Le gusta ver sacrificio, garra y esfuerzo. Sabe cómo funciona el deporte y que se puede ganar o perder, eso lo entiende y lo perdona. Pero lo que no perdona es la relajación, la falta de actitud y de compromiso, y eso es algo con lo que este equipo y el aficionado está de acuerdo y por eso se ha generado esta conexión.

P: Hablando de nombres propios, ¿le ha sorprendido la evolución de algunas de sus jugadoras a lo largo del año?

R: Sí, algunas han mejorado mucho. Hay jugadoras que ya las conoces, sabes de su calidad y tienes claro que van a cumplir, van a hacerlo bien y te van a dar lo que les pides. Es el caso de Vega, Hempe o Anna Cruz. Pero luego ha habido jugadoras que han conseguido acoplarse a ese núcleo duro como Lara, María Bettencourt o Aminata que han dado ese paso adelante y nos han aportado mucho. Lástima las lesiones.

P: Y hablando del bloque…desde el primer momento ha subrayado que conseguir mantenerlo es su prioridad para la temporada que viene.

R: Sí, el proyecto continúa. Tenemos que seguir creciendo, pasito a pasito y con los pies en la tierra. Y para ello seguir las máximas posibles es lo primordial.

P: ¿Hay alguna jugadora que se haya despedido de usted antes de las vacaciones?

R: Sí, sé que hay alguna que no sigue, pero eso lo tiene que hacer oficial el club. Es ley de vida que vengan otros equipos que puedan ofrecer mejores condiciones. Nosotros también lo hacemos. Tenemos que trabajar con nuestros recursos dentro del presupuesto.

P: Los mensajes de Anna Cruz y Antonia Delaere sonaban a despedida…

R: Yo lo he entendido todo como que se despiden de la temporada. Por lo que sé no hay nada cerrado todavía y están en negociaciones. La puerta para que sigan las dos está abierta, ojalá lleguen a un acuerdo. De momento sabemos que siguen Vega, Lara, Merritt, Aminata y espero que ese número siga en aumento.

P: ¿Va a jugar el Casademont en Europa la temporada que viene?

R: Esa es la idea. La planificación de la temporada se está haciendo pensando en jugar competición europea. No hay confirmación oficial, pero el quinto puesto siempre ha garantizado plaza en la Eurocup. Y si llega esa oportunidad, la intentaremos aprovechar.

P: Uno de los problemas de los que más se ha quejado esta temporada es la acumulación de partidos. ¿No le da miedo que le afecte al equipo esa sobrecarga si se juega en Europa?

R: Mientras el club lo tenga claro, no voy a ser yo el que tenga miedo. Eso sí, habrá que apostar por una rotación más profunda y más larga para que no nos pase tanta factura como se ha visto está temporada con otros equipos. Pero si el club quiere crecer, habrá que adaptarse e ir a por todas.