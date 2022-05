Yusta: "Hay que sacar un partido más para estar tranquilos"

A Santi Yusta le salen las cuentas para que el Casademont consiga la salvación. «Si conseguimos ganar un partido de los tres que quedan podremos estar por fin tranquilos al 100%. Y estoy segurísimo de que uno sacamos por lo menos», aseguró el alero en su comparecencia ante los medios de comunicación, a la vez que lamentó que ese triunfo no llegara el pasado domingo ante el Bilbao: «Sabíamos que era una buena oportunidad, pero no pudo ser y toca seguir. Tenemos la suerte de que los equipos de abajo también perdieron y estamos igual que hace una semana, pero hay que intentar sacar el próximo».

El jugador intentó explicar el porqué de la derrota ante los vascos: «Fuimos bastante agresivos hasta el descanso. En el tercer cuarto nos dejamos y ahí empezaron a remontar. En el último estuvimos los dos equipos muy bien pero se llevaron ellos el partido con esa última canasta. Acabamos muy fastidiados pero ya nos hemos recuperado y estamos pensando en lo que nos viene».

En el horizonte, el sábado, aparece Baskonia, para Yusta el rival más duro de los que quedan. «Es el partido más difícil pero hay que salir a por él para estar tranquilos cuanto antes. Ellos van a salir muy agresivos y fuertes. Últimamente están jugando muy bien y llegan en un gran momento», valoró el madrileño, que a pesar de ello confía en las posibilidades de triunfo de su equipo. «Tenemos que jugar como hemos estado jugando y entrenando este último mes», señaló el escolta.

Por último, Yusta habló de sus sensaciones particulares en los últimos choques, en los que no está jugando los momentos calientes de los partidos pese a su buen rendimiento. «Si por mi fuera, estaría encantado de jugar los 40 minutos, pero eso son decisiones técnicas del entrenador y sus ayudantes y yo ahí no me meto», dijo el jugador, evitando cualquier polémica al respecto. «En cada partido podemos jugar 12 y es su labor distribuir los minutos entre todos», finalizó.