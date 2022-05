Sakota: "No podemos ganar siempre, pero sí a cualquiera"

Con la lección aprendida y con la sensación de que su Casademont puede ganar a cualquiera afronta Dragan Sakota el exigente duelo de este sábado ante Baskonia, en el que los aragoneses buscarán un triunfo que les acerque definitivamente al objetivo de la salvación. «La derrota ante el Bilbao tiene que servirnos de mucho. Debemos captar el mensaje de que no podemos relajarnos, que el trabajo no está todavía acabado. Hemos hecho trabajo de análisis para saber qué falló y cómo podemos solucionar esos errores», reflexionó el técnico serbio, que sin embargo apunta a la mejora en la capacidad competitiva. «Quizá no somos un equipo que ahora pueda ganar todos los encuentros, pero sí vencer a todos a un partido», añadió el balcánico.

Y con esa idea viaja el Casademont hacia Vitoria, sabiendo de la dificultad del reto, pero confiando en poder sacar un resultado positivo. Para tener posibilidades, Sakota apuntó cuáles son las claves que pueden decantar el choque. «Lo primero es entender su ritmo de juego y lo que plantean. Tenemos que parar sus transiciones para controlar a sus mejores jugadores», analizó el serbio, que destacó a los tiradores de los vascos y también a su juego interior, ya que para el técnico les da «equilibrio». «No podemos entrar en una competición de tiros y de triples ante un equipo con tanto talento», subrayó.

Nombres propios

Sakota confirmó que todos los jugadores de su rotación habitual estarán a su disposición para intentar dar la sorpresa en el Buesa Arena y habló de varios nombres propios de la plantilla. Al que primero hizo referencia fue a Santi Yusta, preguntado por su ausencia en los momentos calientes de los últimos partidos a pesar de su buen desempeño. «Él es un jugador que me encanta, pero no creo que esté jugando menos minutos de lo debido. No entra en mis planes que ninguno juegue los 40 minutos», dijo el técnico, que aludió a su veteranía en la gestión de los cambios: «En esos momentos me muevo mucho por mi instinto y por mi experiencia, e intento predecir las bajadas de rendimiento en determinadas situaciones».

El balcánico hizo también referencia a Frankie Ferrari. «Está haciendo un gran esfuerzo por ayudarnos y nos está dando mucho en aspectos como la creación y la generación del juego, que es donde teníamos problemas, analizó Sakota. «Ahora los rivales están advertidos y lo defienden mejor, así que mi prioridad es que llegue fresco a los instantes finales», añadió un técnico que cerró el apartado de los nombres propios hablando del bajón de rendimiento que está sufriendo Jordan Bone: «Le están afectando tantos cambios en el equipo. He hablado esta semana con él y le he pedido más esfuerzo en defensa. Jordan cree que puede ser más competitivo y yo soy bastante optimista y estoy seguro de que va a mejorar».

Por último, Sakota terminó haciendo alusión a la situación del Casademont en la tabla clasificatoria. «Sabemos lo que necesitamos. Los rivales están haciendo un esfuerzo extra y nosotros lo debemos hacer también», valoró el entrenador de los aragoneses, que no quiso hablar más allá del partido ante Baskonia. «No me gusta hacer cábalas y no sé si los jugadores las hacen. La presión es buena que exista, pero hacer esos números no creo que nos beneficie en nada», finalizó.