Dragan Sakota no negó la evidencia. «Lo primero felicitar a Baskonia, que ha sido mejor equipo que nosotros hoy. No estaba en el plan rendirnos en el partido y ha pasado muy pronto, porque desde el primer cuarto han sido muy superiores. Este partido no ha sido una oportunidad para nosotros», reconoció el técnico del Casademont. El preparador balcánico no cree que sus jugadores se despistaran por la importancia que tiene el partido que les espera este martes ante el Andorra. «No creo que sea la razón que estuviéramos pensando en el partido del martes, no hemos jugado lo suficientemente duros y no hemos seguido las instrucciones defensivas que habíamos hablado, y los jugadores han visto que el rival era netamente superior», indicó.

Sakota está analizando el cambio de su equipo desde las tres victorias consecutivas, sobre todo por la mala imagen ofrecida ayer en el Buesa Arena. «Buscamos la razón por la que ha sucedido esto y una es que Baskonia ha jugado muy buen partido. En la mitad del primer cuarto, hemos encadenado balones perdidos y a fallar tiros y ellos han cogido enseguida diferencia en el marcador. Desde que estoy aquí no recuerdo que hayamos perdido 18 balones como hoy», indicó el técnico. Ahora el Casademont Zaragoza tiene una sola victoria de ventaja sobre los puestos de descenso.