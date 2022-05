Ganar o temblar

No va más. La vida en una semana. El Casademont Zaragoza se juega su continuidad en la máxima categoría en los dos últimos partidos de la temporada. La buena noticia es que el equipo sigue vivo, después de frenar la caída en picado que le llevó al borde del abismo hasta hace un mes, y que depende de sí mismo. Eso sí, tiene que ganar este martes al Morabanc Andorra en una final en toda regla o echarse a temblar.

Las cuentas para el Casademont Zaragoza son fáciles. Si gana este martes (20.30 horas) al Morabanc Andorra en el Príncipe Felipe, certificará su continuidad en la Liga ACB una temporada más. El triunfo le daría dos de ventaja sobre su rival, que ahora es penúltimo, a falta de una sola jornada, por lo que el equipo del Principado siempre quedaría por detrás. Además, tampoco podrían alcanzarle ya Fuenlabrada o Burgos, que se medirán en otro duelo dramático en el cierre de la temporada, dejando de esta forma a dos adversarios por debajo en la clasificación.

Ahora bien, una derrota dejaría al Casademont pendiente de un hilo para no caer definitivamente y obligado a hacer cuentas. Andorra y Burgos no han fallado esta jornada, por lo que todo está mucho más apretado. La única nota positiva es que el Andorra ganó al Fuenlabrada, por lo que los madrileños no sumaron. El Obradoiro perdió en el último segundo contra el Real Madrid, por lo que tampoco está salvado matemáticamente. Ahora mismo, con solo dos partidos por disputarse, Obradoiro, Betis y Casademont Zaragoza tienen once triunfos, mientras que cierran la clasificación Fuenlabrada, Andorra y Burgos con diez victorias cada uno.

Este martes, el Casademont recibe al Andorra, el Obradoiro visita al Joventut, el Betis recibe al Gran Canaria, el Fuenlabrada al Breogán y el Burgos juega en Valencia. El próximo sábado, en horario unificado para todos aquellos partidos con algo en juego, el Casademont jugará en Murcia, el Betis en Bilbao, el Obradoiro ante el Valencia, El Andorra frente al Tenerife y en Fuenlabrada los locales se la jugarán ante el Burgos.

Si el Casademont alcanza las doce victorias este martes ya no podrá hacerlo el Andorra y tampoco Fuenlabrada o Burgos, que se miden entre ellos, por lo que estará salvado. En caso de derrota, será importante también la diferencia porque lo más probable es que haya varios empates. El Casademont tiene el averaje a favor con el Obradoiro (+2, 1-1), igualado con el Betis (0, 1-1), perdido con el Fuenlabrada (-33, 0-2) y el Burgos (-43, 0-2) y pendiente con el Andorra, al que ganó en la primera vuelta por 9 puntos.

Si el Casademont pierde el martes pero gana en Murcia en la última jornada llegará igualmente a doce triunfos, pero entonces tendrá que echar mano de la calculadora. El problema para el conjunto aragonés pueden ser los múltiples empates, porque también podrían acabar con doce Obradoiro, Betis, Andorra y el Fuenlabrada o el Burgos. Con estos dos tiene el desempate perdido, por lo que debería conservarlo a favor con el Andorra porque ya lo tiene ganado con el Obradoiro y empatado con el Betis.

Incluso existe la posibilidad de que los aragoneses se salven perdiendo sus dos partidos, pero entonces empatarían mínimo a once triunfos con Fuenlabrada o Burgos y necesitará que pierdan los dos que quedan Andorra (si conserva el averaje), Betis y Obradoiro para un múltiple empate en el que pusiera salvarse. Gallegos y sevillanos estarán salvados si ganan un partido más, mientras que los tres últimos tienen que llegar a los doce para lograrlo, cifra que no pueden alcanzar todos al haber todavía un duelo directo entre Fuenlabrada y Burgos. El Casademont estará descendido en un empate con Fuenlabrada y Burgos.