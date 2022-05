Sakota: "La frialdad y claridad mental van a ser claves"

Un partido decisivo pero no más que hace diez días. Dragan Sakota es consciente de la importancia del duelo de este martes frente al Andorra, aunque para él tiene la misma consideración que antes. "Todo el mundo sabe que es un partido decisivo. Hace diez días decíamos lo mismo antes de enfrentarnos al Bilbao y haber ganado ese partido no hubiera cambiado ese hecho. Todo sigue igual, este es un partido decisivo", ha razonado el técnico del Casademont Zaragoza, que ha explicado la mala imagen ofrecida el sábado en Vitoria en la comparecencia ante los medios.

"El último resultado está lejos de lo que queríamos ser. El partido no era un objetivo de la temporada y, al ver en los primeros minutos que iba a ser complicado y teniendo en cuenta que nos esperaban dos partidos en siete días, se tomó la decisión de no forzar para intentar recortar diez puntos de diferencia y se priorizaron otras cosas", ha explicado el preparador serbio.

Ahora el Casademont Zaragoza debe estar preparado para afrontar un partido clave y muy duro. "Debemos tener energía durante los cuarenta minutos, que es algo que nos faltó ante el Bilbao, y ser consistentes en defensa. Nos enfrentamos a un rival muy rápido que hace varios coast to coast durante el partido y con jugadores físicos como Paulí que pueden cambiar el encuentro. Nos pueden crear problemas si no frenamos su transición. Tenemos que jugar con intensidad y no conceder muchas pérdidas. No tenemos que dejarles correr y debemos jugar inteligente y seleccionar mejor nuestros lanzamientos", ha enumerado Sakota.

En un duelo de estas características la fortaleza mental será clave. "Debemos estar mentalmente preparados porque no va a ser fácil. Debemos tener claro que va a ser un partido de altibajos, de nervios, de tensión, con momentos adversos, y ahí la claridad mental y la frialdad van a ser claves", ha dicho el serbio, recordando que las tres victorias con él al mando han llegado en "finales apretados".

En ese sentido ha destacado también la importancia de la grada. "Las dos victorias que hemos sacado en casa han sido con el apoyo de la afición, sin ellos hubiera sido imposible. Les pido que nos ayuden, que nos apoyen y nos den energía extra cuando estemos sufriendo porque serán clave para llevarnos la victoria. Este equipo juega para ellos, en la afición empieza y acaba todo. Sin ellos no tendría sentido", ha indicado.

Sakota ha apuntado también cómo prepara al equipo. "No somos un equipo perfecto, necesitamos una preparación específica porque no tenemos un par de jugadores que cojan la bola y anoten. Por eso tenemos que estar todos juntos, tanto en ataque como en defensa. Uno de los focos en el trabajo lo estamos poniendo en la defensa. Les he preguntado a los jugadores qué preferían, si volver atrás un mes y volver a pasar por todo otra vez o afrontar el partido de mañana. Esta es nuestra realidad, tenemos un partido decisivo", ha señalado.