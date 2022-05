El entrenador del Casademont Zaragoza, Dragan Sakota, ha señalado tras la derrota de su equipo contra el MoraBanc Andorra (80-83), que habían tenido la opción de ganar en dos ocasiones pero que las habían tirado. "Ha sido un partido muy duro, estamos viviendo momento muy duro, sobre todo porque hemos tenido la oportunidad de ganar el partido y la hemos tirado hasta en dos ocasiones teniendo que llegar a disputar dos prórrogas, algo que es muy poco usual", ha apostillado en rueda de prensa.

El técnico serbio ha destacado que la presión por lo que había en juego en el partido ha sido "muy grande" y que fruto de ello habían sido los trece tiros libres que habían fallado. "Demasiados fallos para un partido de estas características y fallando tanto es muy complicado ganar este tipo de encuentros. Ha sido un partido muy difícil donde al final los detalles han marcado la diferencia", ha analizado.

Sakota ha lamentado que su equipo había elegido "el peor camino" para salvarse. Sobre el último partido que debe de jugar el Casademont Zaragoza contra el UCAM Murcia en terreno pimentonero ha señalado que es consciente de que la esperanza está "muriendo" pero que el equipo solo piensa en ganar en Murcia. "No me voy a rendir pero soy consciente de que no es fácil", ha apostillado.

Con respecto a la decisión de no contar con Jordan Bone en todo el partido ha señalado que había sido una decisión técnica suya. "Llevaba cinco o seis encuentros muy por debajo de las expectativas en cuanto a rendimiento. He priorizado a los jugadores que estaban preparados para jugar este partido", ha explicado.