Sakota: "Hemos elegido el camino más difícil para salvarnos"

No va más. El Casademont se juega su futuro en una última jornada que promete ser de infarto. Los aragoneses ya viajan hacia tierras murcianas para enfrentarse este sábado al UCAM Murcia (20.45 horas). Momentos antes de subirse al autobús, Dragan Sakota analizó en rueda de prensa la situación de su equipo. La derrota el pasado martes ante Andorra fue dura, pero a los zaragozanos no le queda otro remedio que intentar levantarse para agarrarse a la última oportunidad que les queda para lograr la salvación. "Es un momento difícil porque teníamos la mejor oportunidad posible para cerrar la salvación en casa y viajar a este partido sin presión y no lo logramos. Hemos elegido el camino más difícil para salvarnos, pero hay que intentarlo", apuntó el técnico del Casademont.

Para conseguir el ansiado objetivo, Sakota aseguró que cuenta con Jordan Bone para el partido a pesar de que ante los andorranos no jugó un solo minuto. "Va a viajar con nosotros. He visto como se ha comportado entrenando. Confiamos en él, pero no voy a desvelar más detalles de nuestro plan", apuntó el balcánico, que, por otro lado, confirmó que solo viajarán 12 jugadores, entre los que no estará el belga Vanwijn. El entrenador confesó que le hubiera gustado tener más tiempo para preparar el duelo ante Murcia: "Es normal estar afectados tras una derrota como la del martes. Lo que necesitas en estas situaciones es tiempo. El objetivo es tener la mente despejada de cara a este reto".

En lo estrictamente deportivo, el serbio valoró las cualidades de los murcianos. "Sabemos cómo juegan. Ellos no van a cambiar. Tienen una defensa muy agresiva con la que intentan forzar pérdidas y errores. A partir de ahí saben correr bien la pista. Además tienen mucha agresividad en el rebote. Para nosotros es importante que no cojan confianza", aseguró. A pesar de lo crucial del partido, Sakota dijo haber preparado el choque como cualquier otro. "No entiendo eso de una preparación especial. Hemos preparado el partido entrenando, dando algunas claves del rival a los jugadores. He afrontado situaciones así cientos de veces en mi carrera", afirmó el balcánico. "Es un partido de personalidad y carácter y los que más tengan lo tendrán más fácil para adaptarse. Los jugadores con más peso son los que toman el mando en estas situaciones", añadió.

"Para mí también es un partido muy importante. Pase lo que pase, Zaragoza siempre estará en mi corazón"

Ante el ambiente hostil que espera a sus jugadores en un pabellón murciano que rozará el lleno, el técnico del Casademont señaló que va a ser una situación muy difícil pero que habrá que pelear. "No tenemos elección, es lo que hay y lo tenemos que afrontar. Estoy convencido de que nuestros jugadores van a querer la victoria más que el rival", afirmó. Por último, Dragan Sakota avabó con un emotivo discurso sobre su paso por el club aragonés. "Llegué a Zaragoza porque ha sido un club importante a lo largo de mi carrera. Mi maestro Ranko Zeravica entrenó a este equipo y vivió aquí antes de morir. Sentí esa conexión y esa necesidad de venir aquí a ayudar. Sabía que el trabajo sería muy duro desde el principio, que habría que hacer muchos cambios. Comprendo lo que siente la gente de mi alrededor por este equipo. Para mí el partido de mañana también es muy importante. Pase lo que pase, Zaragoza estará siempre en mi corazón", finalizó el balcánico.