Al término del partido Omar Cook anunció entre lágrimas que abandona el baloncesto. «Ha sido mi último partido de baloncesto. He jugado 21 años, he tenido una carrera larga. Esta ha sido una temporada muy dura, con una lesión que me ha tenido tres meses fuera», explicó el base norteamericano en los micrófonos de Movistar+ muy emocionado. Cook ha cumplido 40 años esta temporada y lleva jugando como profesional desde 2001, desde 2005 en Europa. Al Casademont llegó el pasado verano desde Burgos.

Gracias por tu baloncesto, y enhorabuena por tu dilatada trayectoria al máximo nivel, Don Omar. 🙏🏻pic.twitter.com/HNvtVV5LFF — Casademont Zaragoza (@CasademontZGZ) 14 de mayo de 2022