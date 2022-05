El futuro está en sus manos

Santi Pérez, tiene el futuro en sus manos. Responsable de la cantera del Casademont, llegó la temporada pasada, tras tres campañas como mano derecha de Rubén Burgos, entrenador del Valencia femenino, con la idea de un proyecto continuista como es la formación desde la base de los jugadores y aspira a que la esencia y el espíritu continúen. "Queremos apostar por el jugador aragonés, poner los medios y formarlos deportivamente para que puedan aprovechar la oportunidad", recalca Pérez.

El técnico cree que es importante concienciar a los jugadores canteranos de que es muy difícil llegar. Hay un gran número de deportistas y los puestos son limitados. "Nosotros no tenemos la fórmula mágica. Una vez que aparece un talento tenemos que tratar de que no se eche a perder y unir valores como el cuidado personal, sacrificio y organización con sus estudios", remarca.

El punto principal que el responsable de la cantera quiere mejorar son las instalaciones para la misma debido a que en la actualidad, no tienen propias y tienen que entrenar y jugar en los pabellones de los colegios zaragozanos. Pérez indica que por el momento no va a cambiar, pese a que le gustaría tener la cantera unificada. "Este era uno de mis principales retos cuando llegué, me gustaría mejorarlo. No obstante, hemos organizado a las familias sin marearlas y creo que hemos sacado el máximo a las instalaciones, hemos tratado de minimizar los problemas", dice Pérez.

Prueba de ello fue el equipo júnior, quien ganó la medalla de bronce en el Campeonato de España, siendo la primera vez que el club lo consigue. "Estos chicos llevan tiempo en el club, es un orgullo haber colaborado, pero igual de satisfechos tienen que estar los anteriores entrenadores y responsables", explica el técnico.

Lucas Langarita y Aday Mara, dos jóvenes promesas destacadas, han entrenado ocasionalmente con el primer equipo pese a tener 17 años. Pérez cree que hay más talento, aunque menos conocido. No obstante, afirma que "son los nombres que tienen todo para triunfar en el baloncesto".

También el equipo femenino está destacando, se encuentra en la máxima categoría, en la Liga Femenina Endesa. Cree que el rendimiento está siendo realmente bueno, aunque menos mediático. "Arancha Portales o Leyre Urdiain están creando su camino y esperemos verlas en altas cotas». Pérez afirma que la expansión de la cantera femenina es total. Fue necesario «la unión de un primer equipo sólido y una buena metodología para que haya dado sus frutos", declara el entrenador.

Finalmente, subraya la importancia de la Fundación Casademont y detalla que desde el 27 de junio al 1 de julio tendrá lugar el Campus de Alto Rendimiento en Utebo para aquellos que quieran entrenar exigentemente con entrenadores profesionales.