Waczynski se supera

Que la temporada del Casademont Zaragoza no fue para tirar cohetes es evidente. El equipo rara vez funcionó y su rendimiento colectivo no fue el mejor. Tampoco lo fue el individual, reflejo el uno del otro o el otro del uno, como quiera verse. Lo demuestra el hecho de que solo un jugador de la plantilla, Adam Waczynski, mejoró todas sus estadísticas con respecto a la temporada pasada. Todos los demás ofrecieron una versión o muy similar o peor, incluso mucho peor, que el curso precedente.

Waczynski ha sido, sin duda, una de las mejores noticias de la temporada, salvación aparte. El alero polaco llegó a última hora y por necesidad por la lesión de Santi Yusta y, desde el principio, ofreció un gran rendimiento que puso al pabellón Príncipe Felipe a sus pies. Hasta la llegada de Ferrari y la revolución final, el alero polaco ha sido el favorito de una grada que se ha llevado pocas alegrías. Y lo ha sido ganándoselo a pulso con grandes actuaciones y mejores números.

Waczynski ha entrado en el selecto club del 50-40-90 al firmar un 50,5% en tiros de dos, un 45,8% en tiros de tres y un 93,3% en tiros libres. El año pasado en el Unicaja firmó 49-47-79. Este curso ha promediado 9,7 puntos por los 7,8 del anterior, 2,3 rebotes por los 2 en Málaga y 1,1 asistencias por 1 del año precedente. También ha tirado más veces de tres, de dos y tiros libres porque ha recibido más faltas esta campaña, lo que demuestra que su producción ofensiva ha sido más intensa. Ha sumado 9,9 de valoración, 7,5 hizo el curso pasado. Saliendo casi siempre desde el banquillo ha sido una de las piezas más importantes.

También ha mejorado algunos de sus números Santi Yusta, pero no en la misma medida que Waczynski. No obstante, su última temporada en el Tenerife estuvo marcada por una grave lesión de rodilla que le hizo perder peso en el equipo. Este año, también superando algún percance físico, el madrileño ha mejorado en puntos, rebotes y asistencias pero no en los porcentajes y ha jugado siete minutos más de media por partido. Waczynski ha promediado los mismos 19 minutos por jornada que en el Unicaja.

El resto, todos han empeorado. De los que continuaron, Hlinason ha pasado de 7,3 puntos, 4,8 rebotes y 10,9 de valoración a 6,4, 4,7 y 8,4 y San Miguel, de 3,8 puntos, 2,8 asistencias y 5,9 puntos a 3,4, 1,6 y 3,6. Omar Cook ha hecho 3,1 puntos, 1,1 asistencias y 3,9 de valoración por los 5,1, 5,6 y 7,5 del año pasado con el San Pablo Burgos. Radoncic ha pasado de 10,9, 5,6 y 13 con el Gipuzkoa a 8,4, 4,8 y 10 con el Casademont, aunque casi ha calcado sus porcentajes. Deon Thompson promedió con el Unicaja 8,4, 3,4 y 7,5 de valoración y este año, 7,5, 3,4 y 7,2.

Kilpatrick ha viso como sus porcentajes se desplomaban con respecto a su paso por el Gran Canaria al firmar un 29,3% en tiros de tres, 38,7% en tiros de dos y 78,6% en tiros libres, todos peores (39,3-47,7-86). Los números de Hans Vanwijn también han caído. En Dijon hizo 10,9 puntos y aquí, 6,4; 5,4 rebotes y aquí, 2,9; 17, asistencias por 0,8 y 13,4 de valoración por 62. Mobley redujo a la mitad su aportación, de los 20 puntos en Alemania a10,3 en Zaragoza, y Bone ha mejorado sus porcentajes pero anotado menos.