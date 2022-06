Carlos Cantero: "Estamos esperando los apoyos económicos para jugar en Europa"

¿Qué diferencias tiene la plantilla de esta temporada pasada con respecto a la que han configurado para la campaña que viene?

Creo que en las rotaciones. Tenemos jugadoras que son capaces de jugar más minutos en la cancha a un nivel bueno. Partiendo desde ahí, tendremos una plantilla más larga, más banquillo y eso ayudará a reforzar al bloque.

Por lo tanto, ¿cree que pueden rendir mejor en términos generales?

Estamos pendientes de ver si tenemos dos competiciones este año. La organización va encaminada a eso, por lo que hay más jugadoras disponibles para las competiciones. Eso el año pasado se hubiera quedado corto en caso de jugar dos torneos.

¿Van a jugar competición europea? El equipo acabó quinto y, por tanto, tiene derecho a jugarla.

El club está trabajando para conseguir los apoyos económicos necesarios para poder jugarla. Nos queda esperar la confirmación de estos acuerdos y si, todo es así, se jugará.

Dos nombres propios especiales han salido del equipo, Anna Cruz y Antonia Delaere. ¿Cuál ha sido el principal motivo?

Son dos jugadoras que han estado muy contentas y han tenido muy en cuenta la oferta de renovación para continuar. Lo que pasa es que somos un club que todavía no es de los grandes y tenemos que apostar por jugadoras, esas jugadoras por mejorar y una vez que lo consiguen vienen clubs más potentes con ofertas económicas contra a las que no podemos hacerles frente. Puedes competir con otro tipo de aspectos, como la ciudad, el club, los entrenamientos, la afición… pero sí que es cierto que el tema económico pesa mucho y vienen equipos de Euroliga o de Europa que intentan fichar a este tipo de jugadoras.

Anna Cruz comunicó con gran pena que se iba del club. ¿Imagino que están muy orgullosos de que hablen tan bien del equipo?

Sí, la verdad. Ha sido un año muy positivo para las jugadoras. Yo como entrenador me quedaría con todas. Siempre tienes que dejar las puertas abiertas a este tipo de jugadoras, por si no rindieran bien en sus equipos que puedan volver a un sitio donde se sientan cómodas.

Seis han sido las incorporaciones al equipo: Oma, Geldof, Tate, Ortiz, Grande y Fiebich. ¿Se les pedirá la máxima exigencia?

Ellas vienen con muchas ganas de sumar al proyecto, el cual lleva pocos años pero está avanzando con pasos grandes. Sabemos que la Liga va a ser complicada porque los equipos que ascienden a priori son equipos que pintan muy bien. El Barcelona y el Murcia están haciendo muy buenos fichajes, pero nosotros nos vamos a centrar en nuestro trabajo y en pensar en nosotros. No creo que sea prudente hacer una comparación con la temporada pasada, sabemos que repetir un año como el pasado en el que hicimos muy buenos resultados es complicado, hay muchas nuevas variables, equipos nuevos, jugamos más competiciones, nuevas jugadoras... Hay que disfrutarlo otra vez, aunque no partas de cero.

¿Es aún muy prematuro pensar en la siguiente temporada?

Quedar quintas de nuevo es muy difícil, fue una temporada espectacular. Creo que habría que poner los pies en el suelo y pensar que somos un equipo de media tabla que por circunstancias tuvimos una temporada muy buena y conseguimos meternos en Eurocup. Creo que si empezamos a hablar del sexto o quinto puesto nos elevamos demasiado. Si luego se consigue perfecto, pero yo creo que no es nuestro sitio. Nuestro lugar por presupuesto es otro.

Ahora comienza el periodo de fichajes y muchos equipos se están reforzando. ¿Va a ser una categoría todavía más igualada de lo que era?

Por lo que se está anunciando hay equipos que están superando el nivel. Los que ascienderon suben más fuertes que otros años. Otros aún no han anunciado fichajes. El nivel va a ser muy igualado, habrá tres equipos que aspirarán a todo y el resto pelearemos por lo mismo o cosas similares. Por presupuesto y fichajes, Girona, Valencia y Salamanca a priori parecen los favoritos, pero el nivel del 4º al 15º va a ser muy similar.

En comparación con el año pasado, ¿van a cambiar el estilo de juego?

Le aseguro que tendremos una filosofía similar o parecida, es algo que va con nosotros, con el club y la afición. No obstante, tendremos que adaptarnos a las jugadoras nuevas que vengan.

Las canteras están teniendo cada vez mayor protagonismo en el deporte. ¿Hay jugadoras del filial que tendrán la oportunidad de entrenar o disputar minutos?

De hecho ya lo estamos haciendo. Siempre contamos con alguna jugadora que subimos a los entrenamientos y sobre todo a los partidos en casa. Es continuar con su formación, lo que pasa es que luego lo que se ve son los minutos que disputan en los partidos. El asunto es que la Liga está tremendamente igualada y no te da pie a ello. Este año en pocos partidos hemos tenido una ventaja muy clara en el marcador. Ganábamos, pero muy ajustados y ganando de muy poco. Esto no ayuda a que jueguen más minutos. Sobre todo nos ayudan durante la semana, es un trabajo que no se ve, pero está ahí. Cinco o seis jugadoras que rotan entre ellas para ayudarnos. Si llega alguna lesión o demás siempre vienen bien.