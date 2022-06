Porfirio Fisac se ha despedido este martes del Gran Canaria en una rueda de prensa en la que también ha hablado sobre su futuro. Ha confirmado que el Casademont Zaragoza se interesó por su situación pero no hay nada en firme. "El Casademont preguntó, pero no tengo ninguna oferta de ACB. Sí una del extranjero", ha explicado el técnico segoviano.

El regreso de Fisac era deseo del presidente del club, Reynaldo Benito, pero el director deportivo, Toni Muedra, no está convencido de esa decisión, de ahí que no haya ninguna oferta en firme por el técnico. En las últimas horas se ha hecho oficial que Joan Peñarroya dirigirá al Baskonia y que Álex Mumbrú toma las riendas del Valencia. De esta forma, ahora mismo solo quedan tres banquillos libres en la Liga Endesa, los del propio Casademont, el Gran Canaria (que ha hecho una oferta a Lakovic) y el del Bilbao Basket, para el que ha tomado fuerza la opción de Jaume Ponsarnau.

Fisac ha dado su versión de la salida del Gran Canaria, hecha oficial este fin de semana aunque decidida hace tiempo. “Algo que no entiendo es que hace un día o dos el club anunció que no iba a continuar, cuando ellos saben por mí, desde que acabó el año e incluso antes, que no podía estar en un sitio en el que no se creyera en mí al cien por cien”, ha dicho. Fisac ha explicado que ya había notificado que dejaba el equipo. “Creo que no se confiaba en lo que yo hacía”, ha dicho.

“En el día a día yo soy una persona exigente y mi sensación es clara en este aspecto: llegué con una gran ilusión y, al final, entendía que el club no estaba confiando en mí y que no debía seguir”, añadió. “Yo conozco a tres personas (de la directiva del club): a Castellano, a Moreno y al gerente. No conozco a más directivos y con ninguno de los tres he tenido nunca grandes reuniones; solo he tenido una con uno de ellos hace tiempo”, ha asegurado.