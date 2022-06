El Casademont Zaragoza pide plaza en la Champions

El Casademont Zaragoza ha solicitado plaza para participar en la Basketball Champions League la temporada 2022-23. El plazo para presentar las preinscripciones terminó este viernes y el club aragonés es uno de los ocho equipos de la ACB que han formalizado su petición para formar parte de la tercera competición continental. El Board de la BCL se reúne este jueves 23 de junio para decidir los participantes, de los que cuatro acceden con invitación.

La Liga Endesa ha contado estos últimos años con cuatro equipos participantes de los 32 que disputan la fase regular. De esos, 24 acceden directamente y, los otros ocho, desde las rondas clasificatorias previas. El criterio principal para elegir a los participantes es deportivo, teniendo en cuenta la clasificación en la competición doméstica. El Casademont Zaragoza quedó decimosexto, antepenúltimo, y, además, hay otros siete equipos españoles que han formalizado su inscripción.

El Lenovo Tenerife, el Baxi Manresa, el UCAM Murcia, el Surne Bilbao Basket, el Breogán, el Unicaja y el Obradoiro también quieren estar en la BCL el próximo curso. El único que tiene la plaza garantizada es el Tenerife, como vigente campeón, mientras que las otras tres serían para Manresa, Bilbao y Murcia, clasificados en séptima, novena y décima posición, respectivamente. La única posibilidad de acceso para el Casademont Zaragoza es recibir una de las cuatro invitaciones. El club aragonés todavía es cuarto en el ranking de clubs de la BCL.Además, hay que tener en cuenta que la próxima campaña no participarán equipos rusos ni bielorrusos, por lo que hay más vacantes.

Por el momento solo se conocen las plazas asignadas para la Euroliga y la Eurocup. En la máxima competición continental habrá la próxima temporada cuatro españoles. A Real Madrid, Barcelona y Baskonia se unirá el Valencia con una invitación. Mientras, en la Eurocup habrá solo dos participantes de la Liga Endesa, el Gran Canaria y el Joventut. La Champions se ha convertido en la competición favorita de la mayoría de clubs españoles, atraídos tanto por el sistema de clasificación como por los jugosos premios. Eso sí, para la temporada 22-23 el campeón ya no se llevará un millón de euros sino 600.000 euros, a los que se añaden otros pagos por victorias en las fases precedentes.

La otra opción para participar en Europa para el Casademont Zaragoza pasa por repetir en la FIBA Europe Cup. Hasta ahora, en este torneo solo se admitían dos participantes por cada federación nacional y el criterio para la admisión era también el deportivo, en función de los resultados en la competición doméstica. El club aragonés fue el primer español en tomar parte de esta competición, pero esta temporada puede tener más competencia.

El Unicaja se ha mostrado interesado en participar si no obtiene plaza en la BCL y, dado que tres o hasta cuatro de los ocho equipos solicitantes no estarán en la Champions, habrá que ver cuántos solicitan finalmente estar en la FIBA Europe Cup. El Casademont siempre ha expresado su deseo de participar en Europa como uno de los pilares de su proyecto. El club estima que podría dejar de ingresar unos 600.000 euros si no está en competiciones continentales el próximo curso.