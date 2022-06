Rodrigo San Miguel se despide del Casademont Zaragoza

Rodrigo San Miguel no jugará la próxima temporada en el Casademont Zaragoza. Así lo ha anunciado el zaragozano en redes sociales este miércoles, cerrando su segunda etapa en el club aragonés después de tres cursos como capitán. San Miguel regresó al Casademont hace tres veranos firmando un contrato de tres años y una opción de corte al término del segundo, pero el verano pasado renovó por una temporada más con opción a otra. Esa opción estaba en manos del club y no la ejecutará.

"Tres años más tarde, tengo que anunciar que nuestros caminos se separan. Me hubiera encantado continuar, pero hay veces que el deporte es complejo y no siempre salen las cosas como a uno le hubieran gustado", señala San Miguel en un post en el que se despide del club, staff y aficionados, deseando volver a encontrarse "en un futuro no muy lejano".