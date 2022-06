"Volver con España y hacerlo aquí todavía me motiva más"

Estará contento de volver al pabellón Príncipe Felipe pero en esta ocasión con la camiseta de la selección, ¿no?

Llevaba mucho sin ser convocado con la selección. Volver a estar convocado con España ya es un orgullo para mí y además hacerlo aquí, en la pista en la que he estado jugando este año, lo hace mejor todavía.

Zaragoza es una ciudad que ama el baloncesto. ¿Cómo cree que recibirá la ciudad a la selección?

Espero que con cuanta más gente, mejor. En Zaragoza siempre se ha respirado aire de básket. Es un buen partido para llamar a la gente y que acuda. Espero que venga toda la posible y anime al 100%.

Sergio Scariolo comentó que ninguno de los tres partidos sería fácil. ¿Qué espera de Macedonia del Norte?

Estos partidos nunca son fáciles. Van los mejores jugadores de cada país. Hay que estar concentrados al máximo y muy intensos. También es importante confiar en nosotros mismos y en nuestro trabajo. A partir de ahí será más fácil o más difícil, pero siempre hay que valorar al rival.

El técnico también explicó que esta convocatoria servirá para elegir quiénes formarán parte del grupo que irá finalmente al Europeo. Todos quieren una plaza por lo que estar clasificados no debería ser síntoma de relajación, ¿no?

Quieres hacerlo bien tanto por ti como por tener posibilidades de ir al Eurobasket. Obviamente intento ir al 100% ya sea un amistoso o un clasificatorio. Estoy seguro de que mis compañeros también darán su máximo. De hecho, esto es lo que nos caracteriza a esta selección.

¿Cómo ve a la selección de cara al Europeo? ¿Qué posibilidades tiene el equipo de llegar lejos?

Siempre aspiramos a lo máximo posible. Queremos conseguir una medalla, pero eso es siempre, cada año la buscamos. Al final eso se obtiene con trabajo, sacrificio y estar siempre concentrados en la cancha. Creo que esas son las claves de este equipo y el trabajo que hacemos.

Quizá sea un poco pronto para preguntar, ya que aún no han comenzado siquiera los entrenamientos conjuntos, pero ¿en qué aspectos cree que pueden ser superiores a Macedonia del Norte?

Todavía no hemos entrenado, individualmente me encuentro bien pero habrá que esperar a ver qué sensaciones tiene el grupo. No sé exactamente si ha cambiado el juego o sigue el mismo, ya que llevo mucho sin ir con la selección. Tampoco sabemos exactamente cómo será el encuentro, ya que cada partido es un mundo.

Scariolo también comentaba la importancia de aunar la juventud con la madurez. ¿Cómo cree que puede resultar esta mezcla?

Eso siempre viene bien en todos los equipos. Creo que es importante combinar la veteranía con la juventud y la energía que tienen los jugadores jóvenes. Yo pienso que es un acierto generalmente.

La seguridad en la cancha de los más veteranos unida a la electricidad y la ambición de los más jóvenes puede ser una unión que complete al equipo.

Sin duda. Lo hemos ido viendo en cada ventana y al final en cada partido se ha tratado de juntar veteranía con juventud. Yo creo que lo hemos hecho muy bien, por lo que estaremos bien complementados para el Europeo.

Respecto al Casademont, ¿qué expectativas tiene para el año que viene?

Queremos ser mejores que este año. Es cierto que ha habido muchos problemas y muchas inseguridades. Esta temporada queremos empezar desde el principio al 100%, junto con el entrenador nuevo que venga y los jugadores. Vamos a comprometernos con la afición y con el equipo en sí.

El Casademont dijo el miércoles adiós a Rodrigo San Miguel esta semana. ¿Se le echará de menos esta temporada?

Sí, totalmente. Al estar lesionado pude estar poco tiempo con él, pero es un gran jugador y una gran persona tanto en la pista como fuera. Se le va a echar de menos porque lleva aquí muchos años y ha sido capitán. Ha dejado una huella importante en Zaragoza y seguramente se le recordará con mucho cariño.

¿Qué cree que ha faltado este año en el Casademont para ir más sobrados y no apurar hasta la última jornada la permanencia en la Liga Endesa?

Pudo ser un problema de actitud. Al final fuimos perdiendo la confianza poco a poco y cuando estás en una dinámica negativa cuesta volver a recuperarla. Hay que trabajar más la cabeza y no hay que bajar los brazos.