Martin Schiller está preparado para entrenar al Casademont Zaragoza en la ACB. Eso piensa, al menos, un jugador que conoce tanto el club aragonés como a su nuevo técnico, ya que coincidió con él en la selección alemana. «Trabajé con Martin cuando era ayudante en la selección y es un buen entrenador. Lo demostró en el Zalgiris, allí hizo un gran trabajo. Tiene un gran conocimiento y también experiencia pese a ser un técnico tan joven, conoce el juego y es bueno en la táctica. Me gustó trabajar con él, no era mi entrenador sino el ayudante pero le conozco de todos esos años en el mundo del baloncesto», explica el germano Robin Benzing.

Pese a su corta experiencia, el alero no duda de que Schiller está preparado para afrontar este nuevo reto. «Seguro que está preparado. Lo demostró en Kaunas, hizo un gran trabajo, fue un gran año. Para ser un entrenador rookie lo hicieron muy bien en Euroliga y ganaron la Copa. Estoy muy feliz por él de que tenga esta oportunidad en la ACB porque la ACB es la mejor Liga de Europa y estoy seguro de que va a conseguir buenos resultados y hacer un gran año en Zaragoza», continúa el exjugador del Casademont Zaragoza.

Es más, Benzing también está convencido de que la afición del Príncipe Felipe va a disfrutar con la propuesta del nuevo entrenador y con la forma de ser de Schiller. «Absolutamente, les va a gustar, su estilo, su personalidad. Es un gran tipo y un gran entrenador, es muy humilde, amigable, educado. A los aficionados de Zaragoza les va a gustar. Por supuesto necesitas buena suerte en este tipo de situaciones, pero si todo va bien, si todo el mundo está sano, le va a ir bien y van a disfrutar en Zaragoza», asegura.

Robin Benzing lo conoce como ayudante, no como técnico principal, de los años en los que Schiller formó parte del cuerpo técnico de la selección alemana. Como entrenador, el jugador explica que «da a los jugadores la libertad que necesitan, da las correctas instrucciones para que todo el mundo esté en el lugar preciso y sacar su máximo rendimiento posible. Creo que eso es muy importante en las nuevas generaciones del baloncesto, poner al jugador en el lugar indicado para que pueda ser el mejor jugador posible. Da confianza y libertad a los jugadores para que puedan desempeñarse de la mejor manera».

A Schiller le gusta el diálogo con los jugadores, aunque las decisiones son suyas. «Cuando le he conocido sí, no sé lo que ha hecho después cuando ha estado en la Euroliga, pero cuando era ayudante hablaba mucho con él. Creo que le gusta hablar mucho con los jugadores y saber su opinión, tener un buen feedback del equipo. Creo que le gusta involucrar a los jugadores pero no demasiado, que hace una buena mezcla entre escuchar a los jugadores y después tomar sus propias decisiones y su propio estilo», indica Benzing.

El austriaco Thomas Schreiner, que ha jugado esta temporada en el Força Lleida de LEB Oro y tiene pasado ACB en Bilbao, Andorra y Burgos, espera que a su compatriota le vaya bien en Zaragoza. «No le conozco personalmente porque ha pasado buena parte de su vida en Alemania pero en Austria estuvo tres temporadas como responsable de cantera y ayudante en el Wels y trabaja mucho y bien con los jóvenes de manera individualizada. Los que le conocen hablan muy bien de él y espero que tenga mucha suerte. Ojalá le vaya muy bien a él en Zaragoza y al Casademont con él. Necesitamos más entrenadores austriacos por el mundo», concluye.