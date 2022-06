Agradecido, orgulloso y emocionado por la oportunidad que tiene por delante. Así se ha presentado el austriaco Martin Schiller como nuevo entrenador del Casademont Zaragoza para la próxima temporada. El preparador quiere un equipo de carácter, aguerrido y competitivo con la defensa como seña de identidad, por lo que espera construir junto a Toni Muedra una plantilla de ese perfil. La presentación se ha llevado a cabo en El Olivar, donde Schiller ha sido recibido en primera instancia por los niños y niñas que participan en los campus del club.

El primer objetivo que le ha trasladado el club, tal y como ha explicado el director deportivo Toni Muedra, es recuperar la ilusión de la afición y ofrecer un buen baloncesto. "Martin es consciente de esta responsabilidad, de la importancia de recuperar la ilusión de la afición. Es un entrenador preparado, que propone un juego vistoso, que trabaja en el día a día y le importan los jóvenes", le ha definido Muedra.

El austriaco ha explicado que le atrajo "la tradición y la historia" del Casademont Zaragoza, así como el hecho de que "la ACB es la mejor Liga de Europa". "Además he seguido al equipo, me gustó la pelea en el tramo final para salvar la categoría. Hay muchos huecos en la plantilla, el equipo está por hacer junto a Toni, para poder construir algo ilusionante. No ha sido una decisión difícil", ha señalado sobre su llegada a Zaragoza.

Shiller no ha querido hablar de objetivos de ningún tipo más allá del de construir un grupo fuerte y cohesionado. Sí ha señalado que le gustan los equipos "muy intensos en defensa y generosos en ataque" y que el trabajo duro en el día a día es una de sus señas de identidad. También ha destacado que durante su carrera ha tenido que adaptarse a las diferentes culturas baloncestísticas donde ha estado. "He tenido que dar giros de 180 grados para adaptarme y también tendré que hacerlo en la ACB. En ese sentido soy flexible y tengo capacidad de adaptación", ha indicado, añadiendo que le gusta ser "honesto" con los jugadores. "Lo importante es que entiendan que quiero mejorarles, que den un paso adelante. Me gusta ser honesto. A veces no es sencillo pero a la larga los jugadores lo agradecen", ha dicho.

Con todo el equipo por hacer (solo hay cinco jugadores con contrato con el Casademont Zaragoza en estos momentos), Schiller ha destacado que buscan "jugadores con carácter, con deseo, gen competitivo, que nos den fortaleza para competir", pero no ha señalado ninguna prioridad a la hora de reforzar el equipo porque "va a ser un puzle y una vez encajen las primeras piezas será más fácil de ajustar". No obstante, ha subrayado la importancia de contar ya con varios cupos importantes en la plantilla. "Es un buen punto de partida", ha dicho.

"Los equipos suelen ser una mezcla entre jóvenes, jugadores más asentados y veteranos. Considero el desarrollo de los jóvenes muy importante y estoy muy orgulloso de haber ayudado a crecer a alguno de ellos"

Para Schiller también es importante el trabajo con los más jóvenes, algo que ha hecho toda su carrera como técnico. "Lo considero parte de mi trabajo. Los equipos suelen ser una mezcla entre jóvenes, jugadores más asentados y veteranos. Considero el desarrollo de los jóvenes muy importante y estoy muy orgulloso de haber ayudado a crecer a alguno de ellos a lo largo de mi carrera. Estoy convencido de que tendremos jugadores que busquen dar ese paso", ha indicado.

La defensa es fundamental para Martin Schiller. "Es la columna vertebral de mi planteamiento, pero el baloncesto se juega en los dos lados de la pista y sería un error olvidar eso. Pero sí es cierto que buscamos jugadores que cumplan un estándar defensivo".

El Casademont Zaragoza está pendiente de si tendrá o no plaza en la FIBA Europe Cup, algo que sabrá en los próximos días aunque no hay una fecha definida y que puede afectar al equipo. "Estamos en ello pero no sabemos si ocurrirá. El mayor impacto es a la hora de fichar porque hay jugadores que quieren jugar en Europa. Pero a la hora de configurar la plantilla no impactará significativamente. Cada competición europea es diferente y la clave es la diferencia de partidos. Como no vamos a jugar la Euroliga no afectará en la confección de la plantilla", ha argumentado.