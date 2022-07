Aday Mara y Lucas Langarita: Dos joyas más de la casa

Aday Mara y Lucas Langarita son los dos últimos frutos de la cantera del Casademont Zaragoza que acaparan focos y miradas en el baloncesto internacional. En la última década han sido varios los jugadores formados en las categorías inferiores del club los que han llegado al primer nivel. Casi todos han durado poco en el Príncipe Felipe, eso sí. El primer gran ejemplo fue Sergi García, traspasado al Valencia. Después llegó la generación del 2000 en la que sobresalían Carlos Alocén y Vit Krejci. El primero está en el Real Madrid y, el segundo, en la NBA. Por ahí también andaba Jaime Fernández, que dejó 200.000 euros tras su salida al Barça. Javi García pelea por hacerse un hueco en el primer equipo. Ahora irrumpe la generación de 2005 con Lucas Langarita y, sobre todo, Aday Mara, como referentes.

El Mundial sub-17 ha terminado de ponerles en el foco, si no lo estaban ya. Sobre todo en el caso del pívot, que viene llamando la atención desde hace días. Sus 2,20 metros de altura hacen imposible que pase inadvertido pero Aday Mara no son solo muchos centímetros, es también un jugador bien coordinado, que intimida con su presencia, que tapona, rebotea, tiene buen tiro –ha sido el máximo anotador de la selección– y, lo que más llama la atención, una capacidad para el pase pocas veces vista en un siete pies.

Esa es una de las cualidades que más destacan los ojeadores de la NBA que tampoco le han perdido de vista en Málaga, es lo que le hace diferente, único. Una pieza bien codiciada en el mundo del baloncesto. «Desde pequeña leo bien el juego. Por eso cuando practico siempre trato de mejorar los pases que voy a dar durante los partidos para fallar el menor número de veces posible», explicaba en declaraciones a la FIBA. Mara ya ha debutado con el primer equipo del Casademont Zaragoza, en la FIBA Europe Cup, y ha disputado también la LEB Oro con el Peñas Huesca La Magia.

La cita de Málaga ha servido también para terminar de descubrir a Lucas Langarita. El escolta fue incluido en el quinteto ideal del torneo y dejó actuaciones para el recuerdo, especialmente en las semifinales, ofreciendo una magnífica carta de presentación. «Las sensaciones han sido muy buenas la verdad, todos mis compañeros me han felicitado, hemos hecho un gran trabajo y gracias a ello he podido desarrollarme yo individualmente», indicó en declaraciones a la FEB tras la final. «Hemos trabajado un montón para llegar a donde estábamos y nos merecemos este segundo puesto, ha estado muy bien. Lo hemos luchado hasta el final y no ha podido ser», añadió.

Langarita, que ayer perdió a su abuelo materno, ha sido el segundo jugador con más minutos en la selección, el tercero en anotación con 11,1 puntos de media, un multiusos para el técnico. Hijo, hermano y sobrino de jugadores, esta temporada ha destacado con el Embou El Olivar en la Liga EBA y ha sido un habitual de los entrenamientos del primer equipo, aunque no ha llegado a debutar todavía en la Liga Endesa.

No son los únicos internacionales en las categorías inferiores de las selecciones españolas del Casademont Zaragoza, pero ahora mismo sí son el mejor exponente de esa cantera que lleva años dando sus frutos de diferentes maneras. En la mayoría de los casos, dejando un dinero en las arcas del club porque el Casademont no puede competir económicamente con un puñado de equipos de la ACB. En muchas ocasiones, tras un paso fugaz por el primer equipo para consolidarse después en conjuntos de Euroliga e, incluso, en la NBA. El futuro dirá lo que les depara a Aday Mara y Lucas Langarita, llamados a cosas grandes, muy grandes en el caso del primero. Mientras, la afición del Príncipe Felipe sueña también a lo grande con dos de los suyos.