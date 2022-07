Aday Mara: "He disfrutado jugando"

Todos los ojos estaban puestos en ellos, sobre todo en él, pero Aday Mara solo piensa en aprender y disfrutar del proceso. Es lo que ha hecho en Málaga, en el Mundial sub-17 en el que España se colgó la plata perdiendo la final ante la casi imbatible Estados Unidos. “He disfrutado jugando, me lo pasaba bien, también en el banquillo animando. Personalmente ha sido una experiencia muy bonita de la que puedo aprender un montón”, resume el zaragozano.

Aunque les hubiera gustado colgarse el oro, valoran la plata muy positivamente, no solo por el torneo realizado sino por todo el trabajo previo, ese que no se ve pero que acaba dando sus frutos. “Estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho, hemos estado, además del Mundial, más de un mes entrenando todos juntos y con ese trabajo estamos muy contentos de lo bien que hemos jugado. También con el resultado. Nos hubiera gustado ganar el oro pero Estados Unidos estuvo más fuerte, aunque la plata también nos parece muy buen resultado”, indica el pívot de 2,20.

El jugador del Casademont Zaragoza también disfrutó de la final, de la sensación de tener cerca el triunfo, de estar por encima de los Estados Unidos. “Antes del partido estábamos muy motivados porque sabíamos que podíamos conseguirlo. En el partido, hasta el tercer cuarto fuimos por delante ocho o diez puntos y sí que nos veíamos con confianza pero en ese momento ellos empezaron a robar balones y a meter canastas fáciles y se nos fueron en el marcador”, lamenta Mara.

El reconocimiento

No obstante, su manera de competir, de superar rivales, de plantarle cara a EEUU, les ha valido el reconocimiento del público en general y del mundo del baloncesto en particular. Bien lo saben ellos, que tras las semifinales frente a Francia y después de la final recibieron la felicitación de aquellos júnior de oro que después fueron dos veces campeones del mundo, los Gasol, Navarro, Calderón, Cabezas y compañía.

“En el calentamiento ya veíamos que en el palco estaban todos y luego cuando vinieron al vestuario pues nosotros encantados de recibirlos. Fue cuando ganamos contra Francia y nos dijeron que estábamos jugando muy bien, que quedaba un partido y que disfrutáramos de la experiencia. Tras la final estaban en la pista cuando terminó el partido y nos dijeron que lo habíamos hecho muy bien, que jugamos muy bien y que esto no había hecho más que empezar, que tendríamos más oportunidades”, explica el gigante zaragozano.

También contaron con el apoyo de la grada. En Málaga no solo estuvieron familiares y amigos, sino que el Carpena registró muy buenas entradas para disfrutar con su juego. “Ha sido increíble. A la gente que nos ha estado viendo en el pabellón y fuera hay que darles las gracias porque han sido una parte importante de lo que hemos conseguido. Casi llenar el Carpena en semifinales y final, que la gente venga y te anime, gritando todo el partido, te ayuda un montón. Les damos las gracias a todos los que vinieron”, asegura.

Aday Mara ha vuelto a llamar la atención. Es inevitable. 12,6 puntos, 5 rebotes, 1,9 asistencias, 1,9 tapones y 16,4 de valoración en 18,5 minutos por partidos. Esos son sus números, las sensaciones son de que algo grande, muy grande, está por venir. “Individualmente me he visto bien, creo que he jugado bien, he ayudado al equipo”, dice con modestia. También ha visto bien a su compañero en el Casademont Zaragoza, Lucas Langarita, incluido en el cinco ideal del torneo. “Creo que le ha salido bien, ha sabido aprovechar los momentos que tenía, para mí ha jugado muy bien. Sé lo que sabe hacer, de lo que es capaz y estoy muy contento porque lo ha hecho muy bien y ha ayudado al equipo un montón”, valora.