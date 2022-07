Aitor Etxeguren cierra una etapa de cinco años en el Casademont Zaragoza. El ala-pívot bilbaíno de 2,02 metros, que se encuentra disputando el Europeo U20, se ha despedido en redes sociales del club aragonés para empezar una nueva etapa en el filial del Gran Canaria, que milita en LEB Plata. "Gracias Casademont Zaragoza", ha escrito en sus redes sociales.

"Hace cinco años llegué a Zaragoza cargado de sueños e ilusiones. Era un niño de 14 años con un objetivo claro: llegar a la ACB. Porfi me dio la oportunidad con 16 años de debutar en ACB y Champions y, aunque he sido muy feliz, ha llegado el momento de seguir creciendo lejos de Zaragoza. Gracias a Luis Arbalejo por la oportunidad, a todos los entrenadores, compañeros, tutores y personas que me han ayudado a crecer. ¡Esto no es un adiós sino un hasta pronto!", ha escrito en su Twitter.

Etxeguren nació en Bilbao el 26 de noviembre de 2002 y se formó en las categorías inferiores de Askartza Claret y Loiola Indautxu. En 2018 fue reclutado por Luis Arbalejo para la cantera del Basket Zaragoza, integrándose en el equipo júnior de Liga EBA. Con 16 años debutó en la máxima categoría de la mano de Porfirio Fisac, disputando un total de 13 minutos en cinco partidos.

Hasta 2020 militó en el Anagan Olivar de la Liga EBA y, desde entonces, ha ido encadenando cesiones en busca de su crecimiento. Primero salió al Cáceres Patrimonio de la Humanidad para disputar la LEB Oro. Participó en 17 partidos en los que promedió 8,5 minutos, 1,8 puntos y 1,2 rebotes. En 2021 fue uno de los varios cedidos por el Casademont Zaragoza al Levitec Huesca La Magia y en el equipo altoaragonés participó en 26 partidos con 3,7 puntos y 2,8 rebotes de media.

Es un habitual en las categorías inferiores de la selección española. El verano pasado disputó el Mundial U19 y en la actualidad está disputando el Europeo U20 que se está celebrando en Montenegro.